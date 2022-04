Kapaciteti Ministarstva na raspolaganju organima lokalne samouprave

Podgorica, (MINA) – Stručni kapaciteti Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija biće na raspolaganju organima budvanske lokalne samouprave, u cilju obezbjeđivanja njihovog kvalitetnog i zakonitog rada u periodu do konstituisanja nove Skupštine Opštine.

To je saopšteno na konsultativnom sastanku ministarke javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić sa članovima Odbora povjerenika i predsjednikom Opštine Budva Markom Carevićem.

Navodi se da su učesnici sastanka razgovarali o procesu imenovanja i radu Odbora, u cilju pune funkcionalnosti i nesmetanog ostvarivanja prava građanki i građana Budve.

„Sastanak je bio prilika da se predstavnici organa lokalne samouprave, Odbor povjerenika i predsjednik Opštine upoznaju, da se predstave ključni izazovi u funkcionisanju Opštine i sagledaju mogućnosti njihovog rješavanja“, kaže se u saopštenju.

Srzentić je kazala da je ponosna na proces izbora članova Odbora povjerenika koji je, kako je navela, tekao na transparentan i inkluzivan način, i da je više od 30 prijavljenih kandidata u kratkom periodu dokaz otvorenog i ravnopravnog pristupa Ministarstva.

“Pred Odborom je velika odgovornost i nakon što sam, tokom procesa selekcije, više čula o vrijednostima članova, radnom iskustvu i ekspertizi, uvjerena sam da će odluke donositi zakonito i na dobrobit opštine Budva i svih njenih stanovnika”, rekla je Srzentić.

Ona je ukazala na potrebu saradnje dva organa lokalne samouprave i dodala da je uvjerena da će i predsjednik Opštine dati puni doprinos funkcionalnoj i kvalitetnoj saradnji do sprovođenja izbornog procesa i konstituisanja Skupštine Opštine u skladu sa izbornom voljom građana.

„Stručni kapaciteti Ministarstva biće na raspolaganju organima lokalne samouprave, u cilju obezbjeđivanja kvalitetnog i zakonitog rada tih organa u periodu do konstituisanja nove Skupštine Opštine“, kazala je Srzentić.

Sastanku su, u ime Ministarstva, prisustvovali i generalna direktorica Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave Milijana Vukotić Jelušić, načelnica Direkcije za implementaciju principa dobre javne uprave Nina Blažić i savjetnik u Direkciji, Zlatko Gligorović.

