Injac i Rajnke potpisale Lehi sporazum

Podgorica, (MINA) – Crnogorska ministarka odbrane Olivera Injac i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke potpisale su danas Lehi sporazum između vlada Crne Gore i SAD-a.

Iz Ministarstva odbrane Crne Gore je saopšteno da Lehi sporazum propisuje zabranu korišćenja fondova za pomoć jedinicama bezbjednosnih snaga, ukoliko postoji kredibilna informacija da su te jedinice uključene u masovna kršenja ljudskih prava.

“Potpisivanjem ovog sporazuma Crna Gora je potvrdila posvećenost poštovanju ljudskih prava i demokratskim principima savremenog društva”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Injac je istakla da Crna Gora i SAD nastavljaju svoju intenzivnu saradnju u postizanju zajedničkih ciljeva.

Rajnke je, kako su rekli iz Ministarstva, ocijenila da je Crna Gora tim činom ponovo dokazala istrajnost u namjeri snaženja savezničkih odnosa.

