IJZ: Preminuli mlađi od 50 godina bili nevakcinisani

Podgorica, (MINA) – Svi preminuli od posljedica COVID-19 infekcije mlađi od 50 godina bili su nevakcinisani, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz te institucije su apelovali na građane da se vakcinišu.

“Svakodnevno smo svjedoci letalnh posljedica COVID-19 infekcije kojima, u najvećoj mjeri, podliježu nevakcinisane osobe”, kazali su iz IJZ-a.

Oni su naveli da to predstavlja apel da se vakcinacija više ne odlaže.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS