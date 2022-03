Garantovati bezbjednost Zekoviću

Podgorica, (MINA) – Građanska inicijatica (GI) 21 maj apelovala je na nadležne institucije, a prije svega na koordinatora sektora bezbjednosti Dritana Abazovića, da hitno preduzmu mjere kojim će garantovati bezbjednost Aleksandra Zekovića i procesuirati ruskog ekstremistu Vladislava Pozdnjakova.

Podznjakov, čija je organizacija „Muška država“ zabranjena u Rusiji, a od 29. marta proglašena i terorističkom, a koji je neometano boravio u Crnoj Gori, uputio je preko mreže Telegram zlokobne prijetnje Zekoviću sa porukom: „Sam si sebi potpisao kaznu“.

Iz GI 21. maja kazali su da podgorički Savjet te organizacije jednoglasno podržava postupke i izjave svog predsjednika Zekovića, koji je i poznati aktivista za ljudska prava.

“Izjave Zekovića nijesu samo njegov lični stav, već stav i svih nas koji činimo Savjet Pokreta i Koordinacionog odbora u Glavnom gradu”, kaže se u saopštenju.

Oni su osudili svaki govor mržnje, a naročito kriminalne prijetnje koje je ruski ekstremista Pozdnjakov uputio predsjedniku Savjeta.

“Apelujemo na sve nadležne institucije a prije svega na koordinatora sektora bezbjednosti Abazovića da hitno preduzmu mjere kojim će se garantovati bezbjednost Zekovića i istovremeno procesuirati identifikovani ruski ekstremista”, navodi se u saopštenju.

Ocjenjuje se da u sadašnjim geopolitičkim okolnostima zaštita crnogorskih građana mora biti apsolutni prioritet što uključuje i eliminaciju ekstremizma koji dolazi iz Rusije.

