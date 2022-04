Đukanović čestitao Vaskrs

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitao je Vaskrs sveštenstvu, vjernicima i svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti u Crnoj Gori.

Iz Službe za informisanje predsjednika je saopšteno da je Đukanović uputio želje da blagi dani u sve domove unesu radost i podstaknu na slogu među bližnjima, ljudima dobre volje, svih vjera i nacija.

“Vaskrs je praznik koji, kao izvorno nadahnuće hrišćanske vjere, vjekovima daje radost i nadu milionima ljudi, inspirišući ih na dobra djela, hrabreći njihove plemenite težnje ka stvaranju boljeg svijeta”, kazao je Đukanović.

On je rekao da svevremena simbolika Vaskrsa, kroz žrtvu podnijetu zarad dobra čovječanstva, podsjeća na stradalništvo crnogorskog vladara Kneza Dukljanskog Svetog Vladimira i njegovu hrišćansku posvećenost temeljnim vrijednostima zajedništva “duboko utkanim u građansku matricu savremenog crnogorskog društva”.

Prema ocjeni Đukanovića, raznolikost i bogatstvo naslijeđa predstavlja trajni izvor inspiracije daljem demokratskom zrijevanju i snaženju prosperiteta Crne Gore.

“Crna Gora je danas sa svojim postignućima, istorijom, kulturom i baštinom neodvojivi dio evropskog civilizacijskog kruga”, istakao je Đukanović u čestitci.

On je poručio da je Crna Gora dio kontinenta koji se, nakon Drugog svjetskog rata, uzdigao zahvaljujući snazi duha solidarnosti, razuma i razumijevanja, nadvladavši naslijeđena suparništva, ideologije civilizacijskog posrnuća i egoizam pojedinačnih interesa.

“Nažalost, protekli mjeseci bili su zastrašujuće i uznemirujuće vrijeme bolnog otriježnjenja za sve. Svjedoci smo nasilja i razaranja za koje smo svi vjerovali da su daleko iza nas”, rekao je Đukanović.

On je kazao da, mimo svakog smisla za pravo i moral, ničim izazvanom invazijom na Ukrajinu, Evropa je suočena sa ratnim stradanjima i patnjom.

“Neka nam poruka ovog svetog dana koji simbolizuje pobjedu dobra nad zlom, ljubavi nad mržnjom, života nad prolaznošću, bude još jedan podstrek da se zajedno suprostavimo duhovnim i moralnim ponorima čovječanstva, kako bi nadvaladali sebičnost i aroganciju onih koji raspiruju nasilje i rat”, zaključio je Đukanović.

