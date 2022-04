Danas je Uskrs

Podgorica, (MINA) – Hrišćanski vjernici koji vrijeme računaju po Gregorijanskom kalendaru proslaviće danas najveći hrišćanski praznik Uskrs.

Praznik vaskrsenja Isusa Hrista slavi se tri dana i predstavlja pokretni praznik, što znači da se njegov datum mijenja svake godine, ali uvijek mora da bude u nedjelju.

Uskrs nosi epitet najstarijeg i najvećeg hrišćanskog praznika, jer predstavlja samu suštinu hrišćanstva.

Uskršnje čestitke uputili su najviši državni funkcioneri i predsjednici političkih partija.

Premijer Zdravko Krivokapić rekao je da Uskrs poziva ljude na praštanje, pomirenje, razumijevanje i zajedništvo.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da je poruka Uskrsa da se ne zaborave oni koji pate tražeći bolju budućnost, brojne izbjeglice, uključujući djecu, koje bježe od rata, siromaštva i društvene nepravde širom svijeta, a danas posebno u Ukrajini.

„Tokom svetog praznika Hristovog uskrsnuća, hrišćani širom svijeta raduju se dobroj vijesti o spasenju i stvaranju boljeg svijeta. Ovaj dan nade i radosti hrabri na nove početke, odgovorniji pristup postojećim problemima i budi perspektivu bolje budućnosti”, rekao je Đukanović.

Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović u čestitki je naveo da svima koji slave Uskrs želi da blagdane provedu u spokoju, zdravlju i sreći.

“Najveći hrišćanski praznik nas podsjeća na suštinske vrijednosti čovječanstva na kojima je sazdan savremeni svijet, ali je i prilika da pošaljemo poruke o važnosti suživota, međusobnog poštovanja i uvažavanja u Crnoj Gori“, kazao je Abazović.

