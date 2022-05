Abazović: Podržavamo Tužilaštvo u borbi protiv kriminala

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore daje punu podršku Tužilaštvu u borbi protiv kriminala, poručio je premijer Dritan Abazović na sastanku sa vršiteljkom dužnosti vrhovnog držanog tužioca Majom Jovanović i glavnim specijalnim tužiocem Vladimirom Novovićem.

Abazović je, kako je saopšteno iz Vlade, pozdravio rezultate koje je postiglo Državno tužilaštvo na čelu sa novim rukovodstvom, u veoma kratkom vremenskom periodu.

„Koji su doveli do otvaranja brojnih predmeta iz oblasti visoke korupcije i organizovanog kriminala, kao i procesuiranje osumnjičenih funkcionera iz sudstva, Tužilaštva i policije“, dodao je Abazović.

On je naglasio da su promjene u Tužilačkom savjetu pokazale domaćoj i međunarodnoj javnosti da su neophodne izmjene Zakona o državnom tužilaštvu bile preduslov za početak istinske borbe protiv kriminala i korupcije.

Jovanović je, kako se navodi, ukazala da je Tužilački savjet u prethodnom periodu pokazao da nema razloga da se dovodi u pitanje profesionalnost njegovih članova, i da će nastaviti da obezbjeđuje samostalnost Državnog tužilaštva u skladu sa Ustavom i zakonima.

„Jovanović i Novović su se zahvalili na prijemu i ukazali da postoje veliki problemi u funkcionisanju ovih institucija, naročito u dijelu smještajnih objekata i broja stručnih kadrova koji tužiocima treba da pomognu u radu, što negativno utiče na njihovu efektivnost“, kaže se u saopštenju.

Abazović je konstatovao da su potrebe Tužilaštva u dijelu kapaciteta, kadra i finansijske podrške koju zahtijeva ta institucija nesrazmjerne onome što im se pruža.

On je istakao da će Vlada nastojati da pruži maksimalnu podršku u tom kontekstu, kako bi se tim pravosudnim organima omogućio nesmetan rad u borbi protiv kriminala i visoke korupcije.

„Građani Crne Gore su željni pravde, i zato su njihova očekivanja na veoma visokom nivou“, kazao je Abazović.

On je rekao da ga posebno raduje činjenica da je sa vidljivim rezultatima u veoma kratkom periodu počelo rasti povjerenje javnosti u rad Vrhovnog i Specijalnog državnog tužilaštva.

„Vlada će pružati otvorenu podršku Tužilaštvu, rukovodstvu i državnim tužiocima, kao i ostalim nadležnim institucijama u nastavku obračuna sa kriminalnim grupama, kako bi pravda zaživjela u punom kapacitetu“, poručio je Abazović.

Novović se, kako se navodi, zahvalio na podršci i naveo da im je cilj da njihova djela govore umjesto njih, kao i da je značajno da javnost percipira Državno tužilaštvo kao organ koji je u potpunosti posvećen pravdi i zaštiti pravne države.

„Sagovornici su se saglasili da se u narednom periodu definišu konkretni koraci za unapređenje rada Državnog tužilaštva u kontekstu problema koji su predočeni na sastanku“, dodaje se u saopštenju.

