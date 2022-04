DPS dosljedan partner svih koji podržavaju proevropsku politiku

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) je dosljedan partner svih aktera koji podržavaju proevropsku politiku, poručio je generalni sekretar te stranke Aleksandar Bogdanović i dodao da očekuje da nova vlada uskoro bude formirana, kako bi država izašla iz stanja blokiranih institucija.

Bogdanović se, kako je saopšteno iz DPS-a, sastao sa ambasadorom Austrije u Podgorici Karlom Milerom sa kojim je razgovarao o aktuelnim aspektima društveno-političkog života u Crnoj Gori, sa akcentom na aktivnosti usmjerene na formiranje manjinske vlade.

DPS, kako je istakao Bogdanović, ostaje snažno privržen procesu evropskih integracija.

On je kazao da su za to neophodne kompetentne i funkcionalne institucije u Crnoj Gori, spremne da odgovorno i efikasno odgovore na potrebe reformskih procesa.

„U tom pravcu, izrazio je očekivanje za skoro formiranje nove vlade, kako bi Crna Gora izašla iz stanja blokiranih institucija i kako bi se prevazilazili dalji izazovi integracionih procesa, koji su otežani u vanrednim vremenima, kako na spoljnjem, tako i na unutrašnjem planu“, kaže se u saopštenju.

Bogdanović je poručio da je, kao pojedinačno najjača stranka u Crnoj Gori, DPS dosljedan partner svih aktera koji podržavaju proevropsku politiku.

On je dodao da, kao moderna evropska politička struktura, DPS u kontinuitetu posvećuje pažnju izgradnji novih potencijala.

„Što potvrđuje i proces unutarpartijske reforme, kao i rezultati lokalnih izbora koji su održani u prethodnom periodu, a u kojima je DPS zadržala pojedinačno najjači status“, navodi se u saopštenju.

Miler je, kako je saopšteno, čestitao na uspješno sprovedenom procesu unutarpartijske reforme.

On je istakao da je Crnoj Gori potrebna pragmatična politika, koja treba u fokus da stavi pitanja koja će dati novi zamajac procesu integracija i koja su značajna za sveukupni napredak crnogorskog društva i njegov evropski put.

Miler je poručio da Austrija ostaje pouzdan partner Crne Gore kada je u pitanju podrška na putu ka njenom punopravnom članstvu u EU.

