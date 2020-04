Dio medicinske opreme biće dostavljen apotekama Montefarma

Podgorica, (MINA) – Dio medicinske opreme koji je stigao iz Pekinga biće dostavljen apotekama Montefarma u Crnoj Gori kada bude procijenjena situacija na terenu, kazala je potparolka Montefarma Olivera Klikovac.

“Trenutno se procjenjuje situacija na terenu, odnosno koliko se virus brzo širi, koliko dnevno bilježimo oboljelih i koje su prognoze takozvanog peak-a, a nakon toga očekujemo da će se jedan dio opreme naći u našim apotekama”, rekla je Klikovac agenciji MINA.

Kako je navela, posljednji kontigent koji je stigao avionom iz Pekinga namijenjen je takođe zaštiti kadra koji je direktno izložen koronavirusu i ostalim zaposlenim u zdravstvu.

“Moramo biti svi obazrivi i kada maske budu dostupne, da se ne bi stvarale gužve u apotekama jer nam to generalno ne ide u prilog, ni nama, ni građanima zbog opasnosti od širenja COVID-19”, kazala je Klikovac.

Ona je rekla da je Montefarm dobio dvije donacije i da je u petak u njihovo skladište stigla isporuka koju je kupila Vlada.

“Što se donacija tiče, one su isključivo namijenjene zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, kao i onima koji u ovom trenutku moraju da rade, a podrška su sistemu zdravstva i Nacionalnom koordinacionom tijelu”, navela je Klikovac.

Prema njenim riječima, dezinfekciona sredstva dostupna u svim njihovim apotekama.

“Dnevno pripremaju velike količine rastvora za dezinfekciju ruku po proskripciji preporučenoj od strane Svijetske zdravstvene organizacije, bočica od 100 ml košta 1 EUR i ograničena je količina koju jedna osoba može kupiti usljed česte neracionalne trgovine”, rekla je Klikovac.

Kako je kazala, njihove apoteke konstantno povlače određene količine aseptičnih maramica, u zavisnosti koliko uvoznik može da im ponudi.

Farmaceut u apoteci Holos, Miloš Krivokapić, kazao je da medicinskih sredstava u njihovoj apoteci ima dovoljno i da se stanje u potpunosti stabilizovalo.

Krivokapić je agenciji MINA rekao da očekuju da će se stanje i po pitanju medicinskih maski ubrzo stabilizovati.

“Maski još uvijek nemamo, trudimo se da ih obezbijedimo iz nekih alternativnih izvora kao što su šivene maske, od strane ljudi koji ih proizvode, to su u šuštini krojači”, kazao je Krivokapić.

On je naveo da nemaju informaciju kada će dobiti druge vrste maski.

Krivokapić je rekao da za sad nemaju informaciju kada će stići nove količine zaštitnih medicinskih sredstava.

“Mi smo pokrenuli jednu akciju koja se zove sterilizator, u to su uključeni Aqua Bianca proizvođač vode, Print Hause firma koja se bavi proizvodnjom deklaracije i dizajnom i Montenegro Brewing Co kompanija koja se bavi proizvodnjom piva a to je dijeljenje rastvora na bazi sirćetne kiseline koji služi za dezinfekciju “, rekao je Krivokapić.