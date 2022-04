Crna Gora i Sjeverna Makedonija imaju identičan spoljnopolitički cilj

Podgorica, (MINA) – Odnosi Crne Gore i Sjeverne Makedonije su tradicionalno dobri i dvije države imaju identičan spoljnopolitički cilj, a to je članstvo u Evropskoj uniji (EU), poručeno je sa sastanka premijera Zdravka Krivokapića i predsjednika Sjeverne Makedonije Steva Pendarovskog.

Kako je saopšteno iz Vlade, Krivokapić se danas u Vili Gorica sastao sa Pendarovskim.

Krivokapić je kazao da je zadovoljan što je u posjetu Crnoj Gori došao predsjednik prijateljske države sa kojom Crna Gora dijeli zajedničku blisku prošlost, ali i zajedničku viziju budućnosti koju grade na pouzdanim tekovinama evroatlantizma.

„Na sastanku je konstatovano da su odnosi dvije zemlje tradicionalno dobri, i da Crna Gora i Sjevrena Makedonija imaju identičan spoljnopolitički cilj, a to je članstvo u EU”, kaže se u saopštenju.

Krivokapić je, kako se dodaje, upoznao sagovornika sa političkom i ekonomskom situacijom u državi.

„Na sastanku su razmijenjena mišljenja o brojnim pitanjima od zajedničkog interesa, kao i o dešavanjima u regionu i Ukrajini”, navodi se u saopštenju.

