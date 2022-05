Članstvo u NATO-u garant stabilnosti Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Članstvo Crne Gore u NATO-u je garant stabilnosti, nepovredivosti njenih granica i očuvanja nezavisnosti, saopšteno je na sastanku ministra odbrane Raška Konjevića i britanske ambasadorke u Podgorici Karen Medoks.

Iz Ministarstva odbrane saopšteno je da su ključne teme sastanka bile nastavak snažne saradnje sa Ujedinjenim Kraljevstvom s ciljem očuvanja stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i nastavak uspješne saradnje u oblasti odbrane i modernizacije Vojske Crne Gore (VCG).

“Članstvo Crne Gore u NATO-u je garant stabilnosti i nepovredivosti njenih granica i očuvanja njene nezavisnosti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku istaknuta puna posvećenost nastavku saradnje sa NATO saveznicima.

Konjević je kazao da će vladavina prava ostati u vrhu prioriteta rada nove Vlade.

Iz Ministarstva su naveli da je ukazano i na potrebu da se pitanje vojnog poligona na Sinjajevini aktuelizuje i riješi kako bi VCG dobila poligon neophodan za izgradnju njenih kapaciteta.

Konjević je istakao da Crnu Goru i Ujedinjeno Kraljevstvo krase tradicionalno dobri odnosi i da u tom duhu treba nastaviti, kao i da uspješan odnos naročito treba afirmisati u oblasti vladavine prava, borbe protiv organizovanog kriminala, kao i odbrane i bezbjednosti.

Medoks je navela da je zadovoljna odličnim odnosima kao i dinamikom saradnje dviju država u oblasti odbrane.

“Ona je naglasila da Crna Gora i širi region može računati na podršku Ujedinjenog Kraljevstva, posebno u kontekstu narušene bezbjednosti na evropskom kontinentu uslijed rata u Ukrajini”, navodi se u saopštenju.

Medoks i Konjević su naveli da su uvjereni da će dvije prijateljske, partnerske i savezničke države nastaviti uspješno da sarađuju, jačanjem postojećih, ali i definisanjem novih aktivnosti i projekata.

