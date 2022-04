Borelj čestitao Abazoviću

Podgorica, (MINA) – Visoki predstavnik Evropske unije (EU) za spoljnu politiku i bezbjednost, Žozep Borelj, čestitao je premijeru Dritanu Abazoviću izbor nove, 43. Vlade Crne Gore.

“Radujemo se našem zajedničkom radu kako bi Crna Gora ostvarila opipljiv napredak na putu ka EU”, naveo je Borelj na Tviteru.

On je kazao da je Crna Gora partner od povjerenja i da je u potpunosti usklađena sa spoljnom politikom Unije.

