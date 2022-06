Bilčik: Crna Gora ima istorijsku šansu za napredak

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima istorijsku šansu da napravi napredak prema Evropskoj uniji (EU), poručio je kopredsjedavajući Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore, Vladimir Bilčik.

Crnogorski predsjednik Milo Đukanović razgovarao je sa Bilčikom u Bratislavi, gdje učestvuje na 17. Globalnom bezbjednosnom forumu.

Kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, Bilčik je poručio da je stalna ocjena i realnost u Briselu i EU da Crna Gora ima istorijsku šansu da napravi napredak prema EU, i da je to moguće.

„On je naglasio da su ključne odluke sada u rukama Podgorice, uz iskazano opredjeljenje EU da pomogne kako bi stvari krenule naprijed i svi ispunili svoje zadatke, i u Crnoj Gori, i u Evropi“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Đukanović rekao da je zadovoljan nastavkom frekventnog dijaloga koji je koristan i za Crnu Goru i za njene evropske aspiracije.

On je zahvalio Bilčiku za pažnju koju Evropski parlament poklanja Crnoj Gori i Zapadnom Balkanu, i informisao ga o ključnim prioritetima novoformirane vlade, deblokadi pregovaračkog procesa i stabilizaciji povjerenja investitora.

Đukanović je, kako se navodi, potvrdio riješenost da se Crna Gora posveti svojim obavezama, posebno u oblasti vladavine prava, kao preduslovu za istupanje u pregovaračkom procesu.

„Istovremeno je ukazao na potrebu samo jedne poruke iz EU, koja uz to mora biti evropska, da sve zemlje Zapadnog Balkana imaju svoje mjesto u EU i da će ga zauzeti kada ispune uslove i dostignu standarde“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Bilčik ocijenio da je važno da u EU dobiju argumente koji će Crnu Goru vratiti na mapu zemlje koja prednjači u integracijama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS