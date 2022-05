Bajraktari i Nimanbegu potpisali sporazum o formiranju vlasti u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Nosilac izborne liste koalicije Za novi početak Omer Bajraktari i predsjednik Force Genci Nimanbegu potpisali su koalicioni sporazum o formiranju vlasti u Ulcinju u naredne četiri godine.

Iz koalicije Za novi početak i Force saopštili su da su uvjereni da će taj savez označiti početak ekonomskog, socijalnog, infrastrukturnog i svakog drugog preporoda Ulcinja, kao i nastavak realizacije projekata.

“I to kompletiranje studija o luci i univerzitetu u Ulcinju koje su uvršteni u budžet, izgradnja novih hotelskih kapaciteta ekskluzivne kategorije, izgradnja mosta na Bojani i stvaranje uslova za plovnost Bojane, nastavak revitalizacije Starog grada i urbanog preporoda opštine”, kaže su u saopštenju.

Iz koalicije Za novi početak i Force rekli su da znaju da je njihova odgovornost ogromna.

“Ali, sigurni smo da ćemo uz zajedničke ideje, vizije i posvećenost, kao i podršku Vlade i poslanika u Skupštini Crne Gore, uspjeti da u narednom četvorogodišnjem mandatu Ulcinj postane mnogo ljepše mjesto za život svih naših građana”, navodi se u saopštenju.

Iz koalicije Za novi početak i Force pozvali su stranke koje su u opoziciji na lokalnom nivou da zajedno rade, “jer je Ulcinj svih nas”.

Navodi se da će, prema odredbama sporazuma, prve dvije godine funkciju predsjednika Opštine Ulcinj obavljati predstavnik koalicije Za novi početak, a potom predstavnik Force.

“Skupštinom opštine Ulcinj će u prve dvije godine predsjedavati predstavnik Force, dok će predstavnik koalicije Za novi početak njome predsjedavati u preostale dvije godine mandata skupštinskog saziva”, kaže se u saopštenju.

