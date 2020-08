ASK pokrenuo 320 postupaka o trošenju javnih resursa

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je, od raspisivanja izbora do sada, pokrenula 320 postupaka o trošenju javnih resursa državnih organa.

Iz ASK-a su kazali da je riječ uglavnom o nepravilnostima tehničke prirode, a Agencija prati i finansije političkih subjekata tokom izbornog procesa, ali i oglašavanje u onlajn prostoru.

Od raspisivanja izbora 20. juna, ASK-u su državni organi dostavili više od 13 hiljada dokumenata koji se odnose na isplate putnih naloga, budžetsku potrošnju, kao i ugovore o zapošljavanju, prenosi portal RTCG.

“Za sada smo pokrenuli preko 260 postupaka i ti postupci su pokrenuti po službenoj dužnosti, znači proaktivnim djelovanjem službenika ASK-a, a pored toga pokrenuto je preko 60 postupaka po prijavama trećih lica”, kazala je direktorica ASK-a Jelena Perović.

Iz ASK-a su naveli da su dosadašnjom kontrolom uočili da je riječ uglavnom o nepravilnostima tehničke prirode ali, kako su kazali, sve će detaljno ispitati.

Perović je kazala da su za sada nepravilnosti formalne prirode i to je, kako je navela, ono što su uočili za putne naloge i njihovo ispunjavanje.

“U suštini, to je glavna nepravilnost, kao i potrošnja iz budžetskih sredstava. Još uvijek je sve to u fazi ispitivanja i ne mora da znači da će na kraju to biti nepravilnost, već da će to biti stvari tehničke prirode koje će se moći ispraviti, tako da ćemo sve pratiti i procesuirati sve što bude za procesuiranje”, dodala je Perović.

U Agenciji tvrde i da pomno prate i finansije političkih subjekata tokom izbornog procesa.

“Do sada je otvoreno 24 žiro računa, o čemu je agencija obaviještena, dostavljena su 54 dvonedjeljna izvještaja kako bi kontrolisali prihode na računima političkih partija. Do sada je bilo priloga od 711 lica, 707 fizičkih i četvoro pravnih”, kazala je Perović.

Zbog pandemije Kovida 19 izborna kampanja najvećim dijelom vodi se online, i zato će Agencija kontrolisati i finansiranje oglasa partija u online prostoru.

“Malo je otežano jer je online prostor veliki, ali kroz praćenje političkih subjekata i online prostora, šta se objavljuje i ko se reklamira, možemo doći do određenih podataka, što će Agencija i učiniti. Ali svakako mora postojati svaki trag o toj uplati i svakom objavljivanju”, kazala je Perović.

Navodi se da će Agencija sve to pratiti do dana parlamentarnih izbora.