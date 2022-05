Agencija MINA potpisala ugovor o saradnji sa Bugarskom nacionalnom agencijom

Podgorica, (MINA) – Agencija MINA potpisala je danas ugovor o saradnji i razmjeni informacija sa Bugarskom nacionalnom agencijom.

Ugovorom je predviđeno svakodnevno razmjenjivanje najvažnijih vijesti, što će doprinijeti boljoj informisanosti o dešavanjima u te dvije države.

MINA je jedina crnogorska informativna agencija koja radi od 2001. godine.

MINA sarađuje sa agencijama iz regiona, sa STA iz Slovenije, Hinom iz Hrvatske, Tanjugom iz Srbije, sa agencijom MIA iz Makedonije.

Planiramo da uskoro potpišemo i ugovore sa još nekim agencijama u cilju razmjene informacija i saradnje.

