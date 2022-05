Ukida se ograničenje broja osoba u objektima zatvorenog i otvorenog tipa

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se od danas ukida ograničenje broja osoba u objektima zatvorenog i otvorenog tipa, navodi se u novim mjerama protiv koronavirusa koje je usvojila Vlada.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Vlada to odlučila saglasno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, na osnovu sveobuhvatne analize broja novooboljelih i epidemioloških indikatora, kao i uporednih parametara u odnosu na stanje u državama regiona i šire.

„Vlada je odlučila da se novim mjerama protiv koronavirusa, a koje stupaju na snagu danas, ukine mjera kontrole broja lica u objektima zatvorenog i otvorenog tipa, zavisno od prostornih kapaciteta, tako da ona više nije obavezna, ali ostaje kao snažna preporuka“, kaže se u saopštenju.

I dalje se preporučuje nošenje zaštitnih maski osobama oboljelim od hroničnih bolesti, starije životne dobi i imunokompromitovanim osobama, naročito ako borave u zatvorenim prostorijama.

Sve ostale važeće mjere, kako je saopšteno, ostaju na snazi do 2. juna.

Iz Ministarstva su kazali da će praćenje i razvoj epidemiološke situacije uticati na eventualno predlaganje novih mjera.

„Snažna preporuka i dalje se odnosi i na vakcinaciju naročito trećom dozom vakcine protiv COVID-19, posebno ugroženih kategorija stanovništva“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS