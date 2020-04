Registrovano 16 novih slučajeva zaraze koronavirusom

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori registrovano je 16 novih slučajeva zaraze koronavirusom, čime je broj oboljelih porastao na 160.

Direktor Instituta za javno zdravlje (IJZ) Boban Mugoša kazao je da od posljednjeg presjeka u četvrtak u 18 sati do jutros u osam sati analizirano 114 uzoraka.

„Novooboljeli su registrovani u Podgorici, Baru, Nikšiću, Danilovgradu i Herceg Novom. Najviše u Podgorici, deset“, kazao je Mugoša na konferenciji za novinare.

On je objasnio da su devet novooboljelih kontakti prethodnih slučajeva, dva novoimportovana, a pet ispituju.

Mugoša je rekao da je od početka obolijevanja u Crnoj Gori oboljelo ukupno 160 osoba

On je naveo da su u Podgorici zaražene 73 osobe, Tuzima 34, Baru 12, Ulcinju devet, Andrijevici sedam, Bijelom Polju šest, Budvi četiri, Herceg Novom i Nikšiću po pet, Tivtu dva i u Danilovgradu tri.

„Imamo lokalnu transmisiju. Uspjeli smo da najduže budemo zemlja bez inficiranih, ali nedovoljno poštovanj mjera i naredbi rezultiralo je sa ovim širenjem bolesti“, upozorio je Mugoša.

On je kazao da je epidemiološka situacija na Vrelima Ribničkim izazovna, zbog velikog broja članova porodica, sa velikim brojem kontakata.

Mugoša je naveo da su na Vrelima Ribničkim već preduzeli prve mjere i da će nastaviti sa mjerama koje će sprovoditi u cijelom naselju.

„Tamo moramo pojačati naše napore i to će sigurno iziskivati da naše službe pojačano rade. Svakako ćemo preduzimati sve što je u našoj moći da se spriječi širenje bolesti. Zbog toga smo i stavili u samoizolaciju ljude koji se nalaze u toj zgradi, jer su imali jako bliske kontakte“, rekao je Mugoša.

Govoreći o situaciji u gradovima u kojima do sada nije zabilježen nijedan slučaj koronavirusa, on je naveo da se ova infekcija lako širi, da ju je teško sprječiti i da će vjerovatno doći do pojave virusa u svim gradovima.

„Ako dobijemo podatke da je neko od oboljelih bio u dodiru sa nekim iz gradova gdje sada nema inficiranih, mi i njih testiramo. Ne zavaravamo se, jer dobro znamo prirodu ovog virusa. Moramo ga se plašiti, a nekad se upitam da li ljudi uopšte shvataju koliko je on opasan“, rekao je Mugoša.

On je kazao da je Crna Gora jedna od zemlja u regionu koja najviše testira i da je u vrhu u Evropi po testiranju u odnosu na broj stanovnika.

„Svakako nalazimo načine da proširimo testiranje i naši kapaciteti su sada nivoa 200 testova na dan u mirnodopskim uslovima. Ovih dana očekujemo da dođe još jedan aparat, a testova imamo dovoljno“, naveo je Mugoša.

Kako je kazao, samo jedna sahrana u Ulcinju je rezultirala sa skoro 40 inficiranih.

„Nepoštovanje mjere da se ne ide između gradova je rezultiralo prenosom infekcije iz jednog grada u drugi i sada jednim klasterom koji se razvija u jednom selu. Nepoštovanje mjere da se izbjegne putovanje u inostranstvo rezultiralo je klasterom koji ima oko 30 ljudi i drugim koji ima oko 20“, rekao je Mugoša.

Kako je kazao, da su ispoštovane mjere i naredbe, sada bi u Crnoj Gori bilo oko 60 inficiranih, a ne 160.

Na pitanje da li na koronavirus testiraju dobrovoljne davaoce krvi, Mugoša je odgovorio da je IJZ dao preporuke Zavodu za transfuziju i da se trenutno dobrovoljni davaoci ne testiraju, ali da se mora posebno voditi računa o anketiranju svih dobrovoljnih davaoca.

Kako je naveo, u trenutnoj situaciji je potrebno smanjiti davalaštvo na najmanju moguću mjeru.

Upitan da li je bilo pozitivnih na koronavirus koji nijesu imali nikakve simptome COVID-19, Mugoša je odgovorio pozitivno.

Govoreći o epidemiološkoj sitiaciji u Nkišiću, on je kazao da je u tom gradu pet osoba zaraženo koronavirusom.

„Imamo dva, odnosno tri klastera i ispitujemo njihove kontakte, a urađen je veliki broj testiranja“, naveo je Mugoša.

On je naglasio da se oboljeli nikako ne smiju etiketirati.

„Nadam se da će se mjere sada još više poštovati, jer nam je to potrebno. Da bi kontrolisali virus moramo imati fizičku i socijalnu distancu“, naveo je Mugoša.

Šefica Operativnog štaba Nacionalnog koordinacionog tijela Vesna Miranović kazala je da se jutros u karantinima nalazi 940 osoba i da danas očekuju novu grupu crnogorskih građana koja stiže iz Frankfurta.

Miranović je kazala da je najavljen još jedan dolazak crnogorskih državljana u ponedjeljak, i da se ti dolasci polako završavaju.

„Imamo dosta dolazaka preko Debelog brijega i preko Dobrakova, i tu se intenzitet ne smanjuje“, navela je Miranović.

Kako je kazala, u sljedećih nekoliko dana karantini koji su otvoreni na više lokacija lagano će gasiti svoju aktivnost, tako da će sve one koji treba da idu u karantin na centralizovan način stavljati u određene prostore, a ostali idu u samoizolaciju.

Govoreći o distribuciji životnih namirnica i higijenskih sredstava onima koji su u stanju potrebe, Miranović je navela da će sve donacije biti na jednom mjestiu, a distribuiraće ih Crveni krst Crne Gore i njihovi volonteri.