Zaustaviti antisindikalnu diskriminaciju u EPCG Željezari Nikšić

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija slobodnih sindikata (USSCG) pozvala je rukovodstvo i članstvo Sindikata EPCG Željezare Nikšić da se ne obeshrabre na svom putu spašavanja kompanije i očuvanja radnih mjesta i Kolektivnog ugovora.

„Na tom putu, imaće punu podršku USSCG“, poručili su iz te sindikalne centrale.

USSCG, kako su naveli njeni predstavnici, izražava zabrinutost aktuelnom situacijom i pokušajima diskreditacije predsjednika i članstva Sindikata EPCG Željezare Nikšić.

„Zabrinutost zbog antisindikalne diskriminacije, koja se dešava mjesecima unazad, pojačana je najsvježijim pokušajem politizacije ukupnih dešavanja i sindikalnih aktivnosti. Zar bi trebalo podsjećati crnogorsku javnost i donosioce odluka na golgotu koju su prošli radnici Željezare Nikšić prethodnih decenija u postupcima promašenih privatizacija“, pitali su iz Unije.

Te privatizacije, kako su kazali, USSCG je rušila zajedno sa Sindikatom Željezare i taman kad su radnici pomislili da su našli spas i osigurali dostojanstvenu egzistenciju za sebe i članove svojih porodica u EPCG Željezari, naišli su na istu matricu, a to je „politički si obojen ako nijesi sa mnom, ili me ne podržavaš u odlukama“.

„Pa sve i da je tako, da li je moguće da su svih 275 članova Sindikata, od 286 trenutno zaposlenih, „puleni“ jedne političke partije?! Ako je to tako, onda bi svaka politička partija trebalo da se zabrine i upita zašto i kako to da u jednoj kompaniji, koja je od posebnog značaja, ne samo za Nikšić nego i za cijelu Crnu Goru, nemaju svog članstva proporcionalno svom rejtingu“, rekli su iz USSCG.

Iz Unije su kazali da podnosioci nedavne inicijative za brisanje Kolektivnog ugovora EPCG-Željezare moraju da znaju da su oni bili ti koji su, od dana kada je bilo jasno da će Tosčelik napustiti Crnu Goru prodajom Željezare i pritom punih džepova, pregovarali sa tada i sada aktuelnim Sindikatom, na čelu sa kolegom Ivanom Vujovićem.

„Kako to da im je on tada bio legitiman, a danas je, kako kažu, “nelegitiman” i politički eksponent? Što se tu, u ovako kratkom vremenu, promijenilo? Logičan zaključak je da ili oni koji su najavljivali svijetlu budućnost radnicima Željezare u okviru EPCG Željezare odustaju od tog projekta, ili im Sindikat nije poslušan u mjeri u kojoj to oni očekuju“, navodi se u saopštenju.

Iz Unije su naglasili da je uloga sindikata da bude autonoman i nezavisan od organa vlasti, političkih partija i vjerskih zajednica.

„Sindikat EPCG Željezare Nikšić je upravo takav sindikat i zato je nepodoban. Ali to je “etiketa” koja prati USSCG i njene sindikate od dana njenog nastanka, pa je takva sudbina zatekla i Sindikat EPCG Željezare“, zaključuje se u saopštenju.

