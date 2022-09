Zaplijenjeno nekoliko miliona vrijednih nelegalnih duvanskih proizvoda

Podgorica, (MINA) – Nelegalni duvanski proizvodi vrijedni nekoliko miliona EUR ponovo su zaplijenjeni u Luci Bar, saopšteno je iz Vlade.

Kako su kazali u saopštenju, Uprava prihoda i carina (UPC) u slobodnoj zoni Luke Bar zaplijenila je nekoliko miliona vrijednih duvanskih proizvoda bez akcizne markice.

Iz Vlade su najavili da će premijer Dritan Abazović i direktor UPC Rade Milošević obići sjutra slobodnu zonu Luke Bar.

