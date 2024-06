Zajedničke vrijednosti temelj daljeg jačanja saradnje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Australija dijele vrijednosti demokratije, slobode i multilateralizma, koje predstavljaju temelj za dalji razvoj sveukupnih međudržavnih odnosa, ocijenjeno je na sastanku ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića sa ambasadorom Australije na nerezidentnoj osnovi Danielom Emerijem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ivanović i Emeri su se saglasili da postoji zainteresovanost za dalje unapređenje bilateralnih odnosa Crne Gore i Australije, jačanjem političkog dijaloga i snaženjem ekonomske saradnje.

“Ocijenjeno je da Crna Gora i Australija dijele vrijednosti demokratije, slobode i multilateralizma, koje predstavljaju temelj za dalji razvoj sveukupnih međudržavnih odnosa”, navodi se u saopštenju.

Ivanović je kazao da je članstvo u EU apsolutni vanjskopolitički prioritet Crne Gore.

“Uporedo sa tim, posvećeno radimo na jačanju partnerstava sa prijateljskim zemljama, kao i uloge u multilateralnim okvirima”, kazao je Ivanović.

On je istakao da postoji značajan prostor za intenzivniju saradnju sa Australijom, naoročito u oblastima ekonomije i turizma, ali i obrazovanja, nauke i informacionih tehnologija.

Emeri je istakao da je napredak koji Crna Gora ostvaruje na vanjskopolitičkom planu u pravcu pridruživanja EU dobra vijest, kako za region i EU, tako i za ostale zemlje kandidate i partnere.

On je kazao da je zadovoljan saradnjom na multilateralnom planu, kao i obostranom posvećenošću jačanju veza između dvije države, utemeljenih na zajedničkim vrijednostima.

