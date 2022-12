U utorak isključenja struje u više gradova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 20. decembra, bez napajanja električnom energijom će biti:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gornji Kokoti, Šteke, Beri, Reks Donji Kokoti

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Područje Kuča – Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje, Cvilin, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Nik Maraš, Ledine, Rozdec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat, Repetitor Zatrijebač, Kosor, Kupusci, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Brezojevice, Kržanja, Lokva, Momče, Ptikalj, Raći, Stravče, Ubalac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stovarište Kosor i dio Zlatice oko Volija, dio Farmaka, Ulica Romanovih i Milana Mladenovića, Dio Meduna oko puta za Muzej Marka Miljanova, Zgrade pored Gimnazije

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Ulica Braće Ribar,Tuška, Medunska, Zagrebačka, Milutinovića, Matije Gupca i Žrtava Fašizma

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Ulica Perojska , Novosadska, Carev Laz i Ulica Milana Kuča

Podgorica/Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kokotovac, dio Poglavica, Maljat, Kosić, Šume Bećirovića, Megran, Farmont, MG Group, Betonjerka, Jastreb, dio Mamućevine, Koljat, Sušica i dio Lazina, Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno, dio Donjeg Zagarača, Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Oraška Jama

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

Cetinje

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Područje Katunske nahije: Cuce, Bjelice, Čevo, Velestovo, Markovina, Ubli, Bijele Poljane, Ćeklići, Resna i područje Lastve Čevske

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Rvaši

Plužine

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Mratinje selo, Repetitor Mratinje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Crkvičko Polje

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla, Gornja Somina, Kuta, Vasiljevići, Bjeloševina, Dučice, Morakovo, Dolovi Dučićki, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo, Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva, Prijeka Ljut

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sveti Đorđe

Budva

-u terminu od 9:30 do 14:00 sati: naselje Čelobrdo

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio naselja Babin do (Praška ul.,Prešernova ul.)

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio naselja Lazi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Svinjišta, naselje Poljice, dio naselja Lastva Grbaljska u blizini pošte, naselje Servo Mihalj

Bar

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Požarevačka br. 1, 3 i 5

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Mojdež, Tijesni Klanac, Kulinovići

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Modra Ploča- Čela

Kotor

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gornji Morinj, Svčak, Lučići, Bakoči, Bunovići, Repaje

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Jugodrvo -Čikić

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dom Gluvonijemih i područje oko stare Livnice, Muo centar – područje rema repetitorui repetitor Vrmac

Tivat

-u terminu od 9:30 do 11:30 sati: Dio Kave i Marića

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dušana Vujoševića,dio ulice 29 Novembra i naselje oko fudbalskog stadiona

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo, dio sela Slatina

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Skarepača

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Radeva Mahala , selo Martinoviće

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, preduzeće Mivex – Vujanović, staklorezačka radnja – Duja, Zeleno Borje, Delić, pilana Dragaš, pilana Mišović, Podrogatac, Pauče, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Katun, Boščinovići

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Suvodo

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

