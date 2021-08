Srzentić: Niko ne smije da se osjeća diskriminisano

Pogorica, (MINA) – Ministarka javne uprave digitalnog društva i medija Tamara Srzentić poručila je da niko u Crnoj Gori ne smije da se osjeća diskriminisano, navodeći da će učestvovati u svim razgovorima koji će doprinijeti smanjivanju tenzija.

Ona je kazala da je na današnjem sastanku članova Vlade sa gradonačelnikom Prijestonice Cetinje Slobodanom Kašćelanom prenijela poruke koje je dobila od velikog broja građana, prije svega Cetinja, koji osjećaju da su im ugrožena ljudska i vjerska prava.

Srzentić je rekla da je, duboko svjesna trenutka i podignutih tenzija na Cetinju, razgovarala prethodnih dana sa velikim brojem svojih sugrađanki i sugrađana.

“Razgovarala sam i sa vjernicima Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve, ali i sa svim drugima i onima koji ne pripadaju nijednoj vjerskoj zajednici”, navela je Srzentić na Tviteru/Twitter.

Prema njenim riječima, ako je određena tema proizvela nezadovoljstvo, strah i nelagodu u lokalnoj zajednici, “u obavezi smo da sjednemo za isti sto i razgovaramo”.

“Niko u Crnoj Gori ne smije da se osjeća diskriminisano. Crna Gora je duboko podijeljena u svim sferama društva. Potrebno je da saslušamo jedni druge, da rješenje naših podjela tražimo zajedno”, poručila je Srznetić.

Ona je rekla da će učestvovati u svim razgovorima koji će doprinijeti smanjivanju tenzija, jer, kako kaže, svi treba da imaju zajednički cilj – mir i bezbjednost građana.

“Uvijek ću u Vladi Crne Gore koristiti svoju poziciju da zagovaram da su dijalog, razumijevanje i poštovanje jedini pristup za rješavanje problema koji duboko dijele crnogorsko društvo”, zaključila je Srzentić.

