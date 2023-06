SDP: Odluka Ustavnog suda vođena političkim motivima

Podgorica, (MINA) – Odbijanje zahtjeva za ponavljanje izbora na tri biračka mjesta, a prihvatanje na jednom, jasna je poruka da će Ustavni sud i u promjenjenom sastavu donositi odluke koje nijesu vođene zakonom, već političkim motivima, smatraju u Socijaldemokratskoj partiji (SDP).

Iz te stranke su kazali da se ne može drugačije tumačiti činjenica da nijesu uvažili jasnu zakonsku obavezu da se izbori ponavljaju na biračkim mjestima gdje se utvrdi neslaganje u broju glasačkih kupona, potpisa i glasačkih listića.

“Ovo je utvrđeno pregledom i u zapisnicima sa biračkih mjesta ali džaba, nevažno je to za većinu u Državnoj izbornoj komisiji i u Ustavnom sudu”, naveli su iz SDP-a.

Oni su zahvalili članovima tih institucija koji su, kako su rekli,m glasali po pravu i pravdi, pokazali profesionalnu i institucionalnu odgovornost.

“Da je po zakonu izbori bi bili ponovljeni na svakom biračkom mjestu gdje je jasno dokazalo da su napravljene krupne materijalne greške zbog kojih su se do sada ponavljali”, istakli su iz SDP-a.

Kako su dodali, to ne tvrdi SDP, nego je utvrdio Ustavni sud u istovjetnoj situaciji iz 2017. godine, kada je naloženo DIK-u da se izbori na biračkom mjestu u Petnjici ponove, zato što se nije slagao broj upotrijebljenih glasačkih listića i kontrolnih kupona.

SDP se, kako su kazali iz te partije, čvrsto zalagao za odblokiranje rada Ustavnog suda i podržao izbor nedostajućih sudija, “i pored toga što su vidjeli partijski ključ u njihovom predlaganju i biranju”.

“Nadali smo se da će izabranim sudijama biti važnija obaveza prema zakonu i lični integritet od obaveza prema partijskim glasovima koji ih predlažu i biraju u Skupštini Crne Gore”, naveli su iz SDP-a.

Oni su dodali da ne žale zbog podrške sudijama.

“Ne žalimo zbog naše podrške sudijama, ako će bar nekad u budućnosti, u predmetima koji se tiču drugih, a ne SDP-a, odlučivati po Ustavu i zakonu, a ne po “babu i stričevima””, zaključuje se u saopštenju partije.

