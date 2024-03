Podrška Francuske u snaženju administrativnih kapaciteta Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Francuski Nacionalni institut za javnu upravu (INSP) spreman je da podrži Crnu Goru u snaženju administrativnih kapaciteta, kompetencija i vještina državnih službenika, prenošenjem znanja u oblasti javne uprave, saopštila je direktorica te institucije Marivon le Brinjon.

Ona je to kazala na sastanku sa crnogorskim ministrom javne uprave Marašom Dukajem, na kojem je inicirana obnova sporazuma između Uprave za ljudske resurse Crne Gore i INSP-a.

Le Brinjon je, kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, predstavila novine u radu INSP-a, prestižne institucije za obuke i zapošljavanje državnih službenika, kontinuirano obrazovanje i međunarodne programe za profesionalce u javnoj upravi.

„Ona je iskazala spremnost da INSP pruži punu podršku u snaženju administrativnih kapaciteta Crne Gore, osnaživanja kompetencija i vještina državnih službenika, prenošenjem znanja i vještina u oblasti javne uprave, kroz obuke, radionice, seminare i druge modele edukacije“, kaže se u saopštenju.

Dukaj je istakao da je iskustvo Francuske u oblasti reforme javne uprave i na polju digitalizacije značajno za Crnu Goru.

“Naš cilj je stvaranje efikasne, servisno opredijeljene i transparentne javne uprave, na državnom i na lokalnom nivou, koju karakteriše veće povjerenje građana u njen rad i približavanje standardu i nivou zemalja članica Evropske unije“, kazao je Dukaj.

Iz MJU su rekli da je na sastanku razgovarano i o modalitetima unapređenja saradnje sa INSP u oblasti reforme i profesionalizacije javne uprave.

„Istaknuti su modeli saradnje u cilju osnaživanja upravljačkih i drugih kapaciteta državnih službenika i modernizacije sistema upravljanja u državnoj upravi, izrade zajedničkih studija o procjeni uticaja obuke na razvoj vještine državnih službenika, kao i od drugim formama kooperacije relevantnim za obje strane“, navodi se u saopštenju.

