Poboljšati pravni okvir u cilju unapređenja položaja žena i djece

Podgorica, (MINA) – Vlada, Ženski klub Skupštine i UNICEF konkretizovaće aktivnosti kako bi se izmijenio i poboljšao zakonodavni okvir u oblasti eliminacije dječjih i ugovorenih brakova i obezbijedila prevencija i zaštita žena i djece od nasilja, u skladu sa međunarodnim obavezama Crne Gore.

To je poručeno sa sastanka premijera Dritana Abazovića sa kopredsjednicama Ženskog kluba Brankom Bošnjak i Vesnom Pavićević, vršiteljkom dužnosti šefa Predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Sabinom Žunić i koordinatorkom programa za monitoring prava djeteta u UNICEF-u Nelom Krnić.

Iz Vlade su saopštili da je Bošnjak navela prioritete Ženskog kluba u budućem radu, ističući namjeru da se formira nacionalni savjet za borbu protiv siromaštva i osnuje banka tkiva unutar Kliničkog centra, čiji će integralni dio biti i banka humanog mlijeka.

Pavićević je kazala da su zaštita djece i žena prioritet rada Ženskog kluba.

“U tom smislu, potrebna nam je međuresorna saradnja kako bi uspješno ostvarili naše zajedničke ciljeve”, rekla je Pavićević.

Ona je najavila da će Ženski klub nastaviti da, u saradnji sa UNICEF-om, doprinosi izmjenama zakonodavnog i strateškog okvira u cilju unapređenja položaja žena i djece i suzbijanja dječjih i ugovorenih brakova.

Žunić je navela da je potrebno stvoriti pravno okruženje, koje će omogućiti da država okonča prakse sklapanja dječjih brakova.

Krnić je istakla da UNICEF zagovara podizanje minimalne starosne dobi za brak na 18 godina, saglasno preporukama Komiteta za prava djeteta i Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije nad ženama UN-a, u svim situacijama i bez izuzetka.

Kako je dodala, zagovaraju i uvođenje jasne definicije dječjeg braka, kako bi je svi jednako razumjeli i koristili kao dio standardne prakse.

Abazović je naveo da je svima ista misija i da su djeca najdragocjeniji resurs države.

On je upoznao sagovornice sa planom Kabineta da se Savjet za prava djeteta uzdigne na premijerski nivo i namjerom da potpredsjednice tog tijela budu kopredsjednice Ženskog kluba Skupštine Crne Gore.

“Izrazio je jasnu spremnost da podrži formiranje nezavisnog tijela eksperata u oblasti prava djeteta, u saradnji sa UNICEF-om, koji će pružati kontinuiranu ekspertsku podršku Savjetu za prava djeteta”, kaže se u saopštenju.

