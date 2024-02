Omeragić: Priča o rekonstrukciji moguća jedino uz poštovanje naših načela

Podgorica, (MINA) – Priča o rekonstrukciji Vlade, koja bi obuhvatila i Bošnjačku stranku (BS), moguća je jedino uz poštovanje načela na kojima djeluje BS, kazao je portparol te partije Adel Omeragić.

On je za Gradski portal rekao da je, kada je riječ o rekonstrukciji Vlade, to pitanje za izvršnu vlast i premijera Milojka Spajića.

Kako je naveo Omeragić, BS je partija koja se drži svog programa i principa.

„U tom smislu, i priča o najavljenoj rekonstrukciji, koja bi obuhvatila i BS, moguća je jedino uz poštovanje načela na kojima djeluje BS”, naglasio je Omeragić.

On je ocijenio da je Vlada u prethodnom periodu uradila neke stvari koje su pozitivne za društvo.

„Dok je s druge strane, na planu ekonomije, bilo jedno zaduženje države koje je potpuno netransparentno odrađeno, a takođe, imamo ogromno nezadovoljstvo sindikata, jer nije došlo do najavljenog povećanja zarada”, naveo je Omeragić.

On je dodao da je održavanje popisa u jednoj mirnoj i demokratskoj atmosferi svakako doprinijelo smirivanju tenzija u društvu.

Omeragić je kazao da je takođe, zahvaljujući i konstruktivnoj ulozi opozicije, došlo do imenovanja u pravosuđu, što je iskorak na planu evropskih integracija.

„Ono što su u ovom trenutku očekivanja građana jeste povećanje standarda“, rekao je Omeragić.

On je naveo da podržavaju da se vodi dijalog između sindikata i Vlade, kako bi prije svega došlo do povećanja zarada prosvjetnih radnika, zaposlenih u javnoj upravi, pravosuđu, zdravstvu.

