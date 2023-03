Lekić: Nijedan glasač nije dugme

Podgorica, (MINA) – Podrška stranaka parlamentarne većine Jakovu Milatoviću ne znači će svi njihovi birači u nedjelju glasati tog predsjedničkog kandidata, ocijenila potrpedsjednica Socijaldemokrata Milica Lekić.

Ona je kazala da je sigurna da će određeni broj glasača, ne samo dijaspore, već i onih koji nijesu izašli u prvom krugu, izaći na birališta u nedjelju.

Lekić je rekla kako svi misle, da ako su Demokratski front Demokrate ili neka druga partija, pozvali birače da glasaju za Milatovića, da će glasači to istog trena da urade.

„To ne funkcioniše baš tako, nijedan glasač nije na dugme. Nijesam baš sigurna, iako se to u javnosti to predstavlja tako, koliko je to oportuno za same lidere tih partija“, rekla je Lekić agenciji MINA.

Ona je dodala da jednom kad glasač glasa za drugu opciju, vrlo ga je teško vratiti i da su toga lideri tih partija vrlo dobro svjesni.

“Tako da, ja ne bih baš računala na toliku podršku glasača onih partija koje su zvanično podržale Milatovića“, navela je Lekić.

Ona smatra da kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović ima realnu šansu za pobjedu u drugom krugu predsjednikih izbora.

„Socijaldemokrate su uradile ono što je jedino ispravno u ovom momentu i podržale su onog kandidata i opciju, koja je ima realnu šansu za uspjeh i za pobjedu“, rekla je Lekić.

Ona je kazala da je SD mogao da vrlo dobro kapitalizuje poziciju potpune opozicije u prethodne dvije i po godine i da ima svog predsjedničkog kandidata.

Ali, kako je rekla, odlučili su da sada nije momenat za nešto tako jer se predsjednički izbori ne dešavaju u regularnoj atmosferi, jer je vlada pala, parlament raspušten, da do nedavno Ustavni sud nije bio funkcionalan, a da ni kohabitacija nije išla kako treba.

Kako je dodala, ni u parlamentarnoj većini nijesu mogli da se slože oko najosnovnijih stvari i ni u jednom ključnom segmentu funkcionisanja institucija nije sve išlo kako treba.

„Tako da smo procijenili da ovo nije momenat za bilo kakav avanturizam ili namicanje kojeg procenta više za partiju, nego podršku onome što mislimo da jeste suština neke građanske opcije“, kazala je Lekić.

Ona je rekla da su se ljudi iz Pokreta Evropa sad (PES) jasno deklarisali kao neko ko je budući partner Demokratskog fronta (DF) i to se vidjelo i na lokalnim izborima u Podgorici i drugim gradovima.

Prema njenim riječima, pitanje je da li neko ko na taj način razmišlja može biti smatran kredibilnom građanskom opcijom.

„Između te dvije predsjedničke opcije, jedne koju apsolutno ne smatramo građanskom, i druge za koju smatramo da je imala grešaka, ali da zaista počiva na pravim vrijednosnim temeljima, SD nije imao dileme“, istakla je Lekić.

Ona je kazala da očekuje pobjedu Đukanovića u drugom krugu.

Lekić je navela da se pričom oko dijaspore jako puno spinuje, zato što postoji birački spisak po kojem se odvijaju predsjednički izbori.

„Prvi krug i po istom će se odvijati i drugi krug. Imamo situaciju da je neko u tom biračkom spisku, ili jeste ili nije, ili ima pravo glasačko ili ne. To što se nekome ne dopada ta činjenica, jer smatra da ga u određenom momentu može ugroziti, to nije ničiji problem“, rekla je Lekić.

Kako je kazala, o dijaspori se priča tri, četiri ili pet dana pred drugi krug izbora, a zaboravlja se da je vlast koja je dvije i po godine tu gdje jeste, i prije toga godinama i decenijama govorila o potrebi čišćenja biračkog spiska, izborne reforme.

Lekić je istakla da za te dvije i po godine nije urađeno ništa.

„I sad, pet dana pred izbore, mi slušamo o tome kako treba potpuno nezakonito, nelegitimno, nelegalno oduzeti nekome biračko pravo, koje on u ovom momentu ima“, dodala je Lekić.

Ona je ocijenila da će predsjednički izbori imati velikog uticaja na parlamentarne, zbog situacije sa novom-starom parlamentarnom većinom i generalno prekompozicije koja se desila nakon izbora 2020. godine.

„Upravo je to jedan od razloga zbog kojih pokušavamo da pošaljemo poruku građanima da je važno izaći na ove izbore i potvrditi građanski karakter Crne Gore“, naglasila je ona.

Lekić je rekla da je SD konstantno stavljan u kontekst nekog pridruženog člana DPS-a.

„Mislim da je ta priča više dosadna, jer svi znaju da je SD svakog puta izašao na parlamentarne izbore samostalno. Dva puta smo izašli samostalno i imamo tri mandata“, rekla je Lekić i istakla da su sigurni da će te mandate imati i na narednim parlamentarnim izborima.

Kako je kazala, u SD-u su već počeli da se bave parlamentarnim izborima, kroz komunikaciju sa opštinskim odborima i pokretanje partijske infrastrukture.

Lekić je ocijenila da su građani vrlo dobro prepoznali ono što su učinci trenutne parlamentarne većine.

Prema njenoj ocjeni, građani su to djelimično pokazali na predsjedničkim izborima, jer je u drugi krug prošao kandidat vanparlamentarne stranke.

„Isto tako mislim da će građani vrlo dobro prepoznati na narednim parlamentarnim izborima ono što jeste bio doprinos SD-a u prethodnom periodu, kako konstruktivan doprinos u Skupštini, tako i naš stav čvrste opozicije koji nijesmo htjeli da iskompromitujemo“, rekla je Lekić.

Ona je, upitana o mogućnost nastupa sa DPS-om, rekla da će to morati da prođe stranačke organe.

„Ali, kada govorimo o samostalnom nastupu, nama to ne da ne bi bilo nešto čudno, već naprotiv, svaki put do sad smo nastupali samostalno“, istakla je Lekić.

Ona je kazala da potencijalni koalicioni partneri SD-a jedino mogu biti politički subjekti koji su dokazano građanski i proevropski.

