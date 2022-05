Konjufca: Kosovo cijeni liderstvo Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Kosovo izuzetno cijeni liderstvo i odlučnost Crne Gore da jasno odredi orjentaciju u pravcu transatlantskih veza i integracija, poručio je predsjednik kosovskog parlamenta Gljauk Konjufca.

Iz Službe za informisanje predsjednika, saopštili da je Konjufca istakao doprinos Đukanovića izgradnji uzornih odnosa dvije države, ističući da kosovski narod izuzetno cijeni lični doprinos Đukanovića demokratizaciji i stabilnosti regiona.

“Navodeći da su svjesni koliko je, s obzirom na istorijski kontekst, bilo izazovno za Crnu Goru da prizna Kosovo što je bio hrabar potez, naglasio je da Kosovo izuzetno cijeni liderstvo i odlučnost Crne Gore da postane članica NATO-a i da ide ka EU i jasno odredi orjentaciju u pravcu transatlantskih veza i integracija”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Konjufca je zahvalio Đukanoviću za “posvećenost jačanju dobrosusjedskih odnosa, mudrost i iskustvo” koje je posebno značajno pripadnicima mlađih generacija političara kojim pripada, naročito u kontekstu aktuelnih geopolitičkih dešavanja.

“Upravo nas ta situacija podsjeća na važnost bliskosti među zemljama regiona i dostizanja demokratskih vrijednosti evropske civilizacije”, kazao je Konjufca.

Đukanović je, kako se navodi, istakao da se s pravom smatra da su odnosi dvije države otvoreni, razvijeni i prijateljski.

Kako se dodaje, prva zvanična posjeta Kosovu prilika je za učvršćivanje tog prijateljstva i identifikovanje novih šansi za saradnju što je olakšano zajedničkim strateškim ciljevima za budućnost.

„I u Crnoj Gori i na Kosovu smo na stanovištu da nam ne treba dalja balkanska izolacija od glavnih tokova evropskog razvoja. Naučili smo važnu lekciju da zajedničkom budućnošću u Evropi doprinosimo regionalnoj, a ne samo nacionalnoj stabilnosti“, rekao je Đukanović.

Iz Službe za informisanje predsjednika su kazali da je zajednički ocijenjeno kako dobar dio potencijala za saradnju leži u komunikaciji parlamenata, što treba snažno podstaći.

Kako se ističe, ponovljena je ocjena o neophodnosti iznalaženja održivog rješenja odnosa Kosova i Srbije kroz politički proces i dijalog.

