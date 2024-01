Joanikije: Novi saziv Skupštine ostvaruje zapažena dostignuća

Podgorica, (MINA) – Novi saziv Skupštine donosi važne odluke i ostvaruje zapažena dostignuća, ocijenio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, navodeći da su stvari u Crnoj Gori krenule nabolje.

Iz kabineta predsjednika parlamenta Andrije Mandića saopšteno je da su Mandić i Joanikije danas u Skupštini razgovarali o temama koje se tiču budućnosti Crne Gore.

U saopštenju se navodi da je Joanikije kazao da se jasno vidi da su stvari u državi krenule nabolje.

“I da su svi, uključujući i crkvu, primjetili da novi saziv Skupštine Crne Gore donosi veoma važne odluke i ostvaruje zapažena dostignuća”, kaže se u saopštenju.

Mandić je, kako se navodi, istakao da su on, kao i stranka koju predvodi, uvijek sa posebnim uvažavanjem tretirali ulogu mitropolita i “Crkve koja je stvorila Crnu Goru”.

On je dodao da su kroz njenu istoriju mitropoliti iz dinastije Petrović Njegoš, osim duhovnih, bili i svjetovni vladari Crne Gore.

Mandić je, kako su rekli iz njegovog kabineta, Joanikija upoznao sa dinamikom rada u parlamentu.

“Apostrofirajući činjenicu da ulaže svoj maksimum kako bi Skupština radila što efikasnije i kako bi se odluke donosile uz što veći konsenzus”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Mandić Joanikiju uručio panagiju Bogorodice s malim Hristom na rukama, krst sa zlatnim lancem, časni krst, ikonu Svetog Simeona Mirotočivog, koji je rođen u nekadašnjoj Ribnici i koji je zaštitnik Podgorice, kao i ikonu Svetog Save.

“Joanikije je Mandiću uručio reprint Miroslavljevog jevanđelja, istakavši da je to najvredniji i najstariji srpski srednjevjekovni ćirilični spomenik, koji je rukopisan na prostoru današnje Crne Gore i neraskidivo vezan za nju”, kaže se u saopštenju.

