Đeljošaj: Plantaže na računima imale sredstva za možda jednu direktorsku platu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Opštine Tuzi, Nik Đeljošaj, saopštio je da su notorne neistine da je ta lokalna samouprava blokirala sredstva za plate radnika Plantaža, kao i da su razgovarali sa upravom te kompanije, sa očekivanjima da se odloži rok za septembar.

On je na svom Facebook profilu napisao da su informacije o blokadi sredstava za plate i razgovor o produženju roka notorne nestine iz te državne kompanije.

“Obje konstatacije su netačne. U srijedu Plantaže su na računima imale sredstva da isplate možda jednu direktorsku platu, tako da je prva tvrdnja obmana radnika, da smo ih mi ostavili bez plata”, napisao je Đeljošaj.

On je kazao da im to nije prvi put, već da tako oni obmanjuju svoje zaposlene.

“Drugo, da smo razgovarali o produženju roka, i to je netačno! Niko iz Plantaža, a pogotovo oni koji su sklopili dogovor sa nama, nijesu ni tražili novi rok, ali se i nikad nijesu javili da kažu izvinite što ne poštujemo datu riječ”, rekao je Đeljošaj.

On je naveo da radnici blokiraju i rade šta misle.

“Samo, prije toga, neka blokiraju stanove svojih direktora od pola miliona EUR, kojim su se direktori međusobno čašćavali”, dodao je Đeljošaj.

On je naveo da Opština samo naplaćuje porez po zakonu, i to na njihovu đedovinu, koja im je oduzeta.

“Zašto uprava i radnici problematizuju samo plaćanje prema Opštini Tuzi? Zašto im smeta naša opština toliko”, pitao je Đeljošaj.

