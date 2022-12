Ambasada Bugarske donirala 35 hljada EUR Domu zdravlja u Mojkovcu

Podgorica, (MINA) – Ambasada Bugarske u Crnoj Gori donirala je 35 hiljada EUR mojkovačkom Domu zdravlja, a taj novac biće iskorišćen za rekonstrukciju krova i uređenje prostora oko tog zdravstvenog objekta.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, resorni ministar Dragoslav Šćekić je, tokom današnje posjete Mojkovcu, zahvalio Vladi i narodu Bugarske na toj značajnoj pomoći.

On je istakao da je to primjer odgovornog i prijateljskog odnosa dvije države.

„Drago mi je što su izabrali grad sa sjevera Crne Gore i prepoznali značaj ulaganja u tu regiju, prije svega, zato što je je na tom području neophodno ulaganje u infrastrukturu i unapređenje zdravstvene zaštite”, rekao je Šćekić.

On je zahvalio lokalnoj samoupravi i predsjedniku Opštine Mojkovac Vesku Deliću na inicijativi i prepoznavanju značaja ulaganja u zdravstveni sistem, i samim tim na njihovom doprinosu unapređenju pružanja zdravstvenih usluga stanovnicima tog grada.

“Danas smo razgovarali i o brojnim modalitetima saradnje sa lokalnom samoupravom i vjerujem da ćemo u budućem periodu dosta toga uraditi na zadovoljstvo građana i zdravstenog sistema”, rekao je Šćekić.

On je, kako se navodi, pohvalio inicijativu Delića za stipendiranje studenata medicine.

Šćekić je kazao da je to veoma važno za sistem kojem nedostaje zdravstveni kadar, ali i dodatna motivacija za mlade, kvalitetne ljude da se opredijele za studije medicine.

„Donirani novac dolazi u prave ruke i vjerujem da će ih menadžement Doma zdravlja, na čelu sa Milojem Zejakom, iskoristiti na najbolji način, kako bi omogućili što bolje uslove za rad zdravstvenih radnika, a samim tim i bolje uslove za boravak pacijenata, odnosno građana Mojkovca“, rekao je Šćekić.

Kako je saopšteno, on je posebno pohvalio posvećen rad zaposlenih u mojkovačkom Domu zdravlja, koji se, između ostalog, ugleda u sprovođenju kako redovnih, tako i preventivnih progama.

Šćekić je dodao da je mojkovački Dom zdravlja posebno uspješan u programu imunuzacije.

„Mojkovački dom zdravlja prepoznat je po visokom stepenu imunizacije i skoro 100 odsto vakcinisane djece MMR vakcinom”, rekao je Šćekić.

On je podsjetio da je Ministarstvo zdravlja povećanje obuhvata vakcinacijom postavilo kao jedan od prioriteta.

Šćekić je rekao da je Dom zdravlja u Mojkovcu primjer za sve ostale domove zdravlja u Crnoj Gori i značajna smjernica za Ministarstvo za ono što treba da radi u toj oblasti u narednom periodu.

“Zejak, koji je pedijatar, program imunizacije u tom gradu podigao je na najviši nivo i dokazao da je to moguće i u manjim sredinama“, kazao je Šćekić.

Delić je zahvalio Ambasadi Bugarske na izuzetno važnoj donaciji za Dom zdravlja i cijelu opštinu.

On je kazao da su sa Šćekićem imali konstruktivan razgovor o budućim mogućim modalitetima saradnje.

Zejak je zahvalio Vladi i narodu Bugarske na donaciji, kao i Opštini Mojkovac, koja je ta sredstva usmjerila zdravstvenoj ustanovi za sanaciju krova i uređenje prostora oko objekta.

