Adžić: Obaveza države da omogući zakonit i bezbjedan rad medija

Podgorica, (MINA) – Slobodno, odgovorno i nezavisno izvještavanje medija danas je važnije nego ikad, poručio je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je čestitao svim novinarima i novinarkama 3. maj, Svjetski dan slobode medija, naglašavajuči da je sloboda medija ključna za razvoj demokratije i jedan od osnovnih postulata svakog demokratskog društva.

Adžić je pozvao sve predstavnike medija na saradnju i podsjetio da je zajednička obaveza izvršne vlasti i državnih organa da preduzmu sve kako bi novinarima omogućili da obavljaju svoj posao zakonito, bezbjedno, efikasno i transparentno.

“Na Svjetski dan slobode medija važno je ukazati na suštinu prepoznavanja značaja medija i njihove fundamentalne uloge u demokratskom razvoju društva u cjelini”, kazao je Adžić.

On je poželio da sljedeće godine ovaj dan mediji obilježe u atmosferi sigurnosti.

“Do koje ćemo doći sa radom na rasvjetljavanju brojnih nerazriješenih napada na novinare, istraživače i medijske kuće, ali i ubistva Duška Jovanovića”, zaključio je Adžić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS