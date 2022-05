Abraši: Velike mogućnosti za saradnju Crne Gore i Kosova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomije Crne Gore i Kosova se ne podudaraju i kao takve daju velike mogućnosti za saradnju u obostranom interesu, sa posebnim fokusom na turizam i energetiku, istakao je počasni konzul Crne Gore na Kosovu Gazmend Abraši.

Abraši je to poručio na biznis forumu, kojem je prisustvovao i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Iz Službe za informisanje predsjednika su kazali da je forum okupio najveće i najznačajnije investitore na Kosovu i u Crnoj Gori, među kojima su predstavnici distributivnih kompanija, naftne industrije, banaka i IT kompanija.

Kako je saopšteno, Biznis forumu prisustvovali su i predstavnici privrednih komora i asocijacija koje podržavaju investitore na Kosovu.

“Đukanovića je pozdravila je ministarka industrije, trgovine i preduzetništva Kosova Rozeta Hajdari uz najbolje želje da dvije države kao potpisnice CEFT-a sporazuma unapređuju ekonomske veze”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, na forumi je ukazano na značaj podsticaja najboljih infrastrukturnih projekata u cilju povezivanja dvije države i regiona.

Abraši je kazao da treba maksimalno iskoristiti prednosti za saradnju kao što su blizina, porodične veze, poznavanje ambijenta i emocionalna povezanost ljudi sa crnogorskim primorjem.

„Naše ekonomije se ne podudaraju i kao takve daju velike mogućnosti za saradnju u interesu obje države, sa posebnim fokusom na turizam i energetiku“, istakao je Abraši.

Đukanović je podsjetio na najznačajnija investiciona postignuća Crne Gore i potencijele za ulaganja na liniji već poznatih razvojnih privrednih grana, održivog razvoja i diverzifikacije privrede.

