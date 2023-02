Abazović: Ohrabrujemo što skorije postizanje dogovora Srbije i Kosova

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ohrabruje što skorije postizanje dogovora Srbije i Kosova, na zadovoljstvo svih u regionu, poručio je crnogorski premijer Dritan Abazović.

“Pozdravljamo trud međunarodne zajednice i naših susjeda da se zajedničko pitanje Srbije i Kosova riješi na obostrano zadovoljstvo”, naveo je Abazović na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da Crna Gora ostaje posvećena politici dobrosusjedstva i vjeruje da je budućnost svih zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.

“Ohrabrujemo postizanje dogovora što je prije moguće, na zadovoljstvo svih u regionu”, rekao je Abazović.

Na sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija sa evropskim zvaničnicima, koji je sinoć održan u Briselu, obje strane su iskazale spremnost da nastave sa implementacijom francusko-njemačkog plana za Kosovo.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS