Unapređenje zdravstvenog sistema prioritet Vlade

Podgorica, (MINA) – Posvećenost razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema prioritet je Vlade i Ministarstva zdravlja, poručio je resorni ministar Dragoslav Šćekić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Šćekić je danas sa delegacijom Vlade, koju predvodi premijer Dritan Abazović, posjetio Bar.

“Puna posvećenost razvoju i unapređenju zdravstvenog sistema prioritet je svih prioriteta Vlade i Ministarstva zdravlja”, rekao je Šćekić.

On je kazao da je Vladi cilj da uradi ono što je najbolje za građane na sjeveru, jugu ili u centralnom dijelu Crne Gore.

“Tako će biti i ovdje u Baru, zato sam sa zadovoljstvom primio inicijativu lokalne samouprave da se razmotri mogućnost izgradnje novog objekta bolnice ili urgentnog centra, na lokalitetu u blizini centra grada”, rekao je Šćekić.

Svakako će, kako je naveo, u međuvremenu biti nastavljeno unapređenje postojećih zdravstvenih kapaciteta.

Šćekić je podsjetio da je u toku tenderska procedura za nabavku nove magnetne rezonance za Opštu bolnicu Bar, navodeći da se radi o investiciji vrijednoj gotovo 760 hiljada EUR.

On je rekao da je delegacija Vlade obišla i Dom zdravlja Bar i upoznala se sa aktivnostima koje menadžment te ustanove sprovodi i zahvaljujući kojima se značajno unapređuje zdravstvena usluga i zdravstvena zaštita.

Šćekić je istakao da je cilj Vlade da punu pažnju posveti unapređenju zdravstvene zaštite, prije svega primarnog nivoa, i u tom pravcu se, prema njegovim riječima, izdvaja i ulaže značajan novac.

“Jako značajno za nas je da se, kako u infrastrukturnom i u kadrovskom pravcu ponašamo odgovorno i da su rezultati vidljivi svima kroz konkretne radove. Iz dana u dan unapređuje se zdravstvena infrastruktura”, rekao je Šćekić.

On je naglasio da je politika Vlade da se grade nove zdravstvene ustanove koje će pružiti kvalitetne zdravstvene usluge.

“Nažalost, 40 godina do sada nismo imali priliku da vidimo izgradnju novih zdravstvenih ustanova, a u ovom momentu imamo već tri klinike koje se grade. Postoje i brojne inicijative lokalnih samuprava, kao što su Budva i Bar, za izgradnju novih zdravstvenih objekata”, istakao je Šćekić.

On je rekao da se, pored toga, kroz nove specijalizacije i supspecijalizacije napreduje i u pravcu stručnog osposobljavanja medicinskog kadra.

“Dakle, ono što smo na početku mandata ove Vlade obećali i ostvarujemo”, poručio je Šćekić.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević kazao je da je lokalna samouprava delegaciji Vlade kandidovala i inicirala određene projekte od opšteg interesa.

„Danas smo iskoristili priliku prisustva ministra zdravlja da pokrenemo temu izgradnje nove bolnice ili urgentnog bloka, i inicijalno smo dobili podršku za ovu ideju koja je tako i koncipirana u strateškom planu razvoja opštine Bar”, rekao je Raičević.

On je pojasnio da je ta inicijativa stara više od tri godine, kada je upućena tadašnjem rukovodstvu Ministarstvu zdravlja, da se na određenom lokalitetu, bliže centru grada, može izgraditi adekvatan zdravstveni objekat i definisati kao urgentni centar ili bolnica.

