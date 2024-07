Životni standard, vladavina prava i evropske integracije jedine teme u fokusu Vlade

Podgorica, (MINA) – Unapređenje životnog standarda, afirmacija vladavine prava i uspješne evropske integracije jedine su teme koje će ostati u fokusu 44. Vlade u kojoj okosnicu čini Pokret Evropa sad (PES), poručili su iz te partije.

Iz PES-a su ocijenili da svaka ekstremizacija i podsticanje tema koje dižu tenzije u društvu, istovremeno usporavaju dinamiku razvoja i procese evropskih integracija, za koje postoji opšti društveni konsenzus.

“Stoga, očekujemo odgovornost od svih društveno-političkih subjekata koji se zalažu da naša zemlja bude punopravna članica Evropske unije (EU), tu posvećenost demonstriraju i kroz buduće djelovanje”, navodi se u saopštenju PES-a.

Ističe se da su dobijanje pozitivnog Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima vladavine prava (IBAR) i poruke koje dolaze od šefova najrazvijenijih država Evropske unije, potvrda da je crnogorska Vlada, u saradnji sa Skupštinom, postigla konkretne rezultate za kratko vrijeme i ubrzala integracioni put u EU.

“Odluka operativnog odbora Zapadnobalkanskog investivionog okvira da se Crnoj Gori odobri 75 miliona EUR za energetiku i zaštitu životne sredine, te podrška Evropske komisije od 100 miliona za izgradnju dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice, jasne su poruke i dokazi koliko Crna Gora ima benefita od evropskih integracija”, naveli su iz PES-a.

Oni su podsjetili da će narednih dana biti odobrena i reformska agenda, na osnovu koje će Crnoj Gori biti dostupno dodatnih oko 400 miliona EUR.

To, kako su pojasnili iz PES-a, znači da će Crna Gora, za svega devet mjeseci rada Vlade, od Evropske komisije imati na raspolaganju preko pola milijarde EUR.

“Podaci da za prvih pet mjeseci imamo budžetski suficit i rekordnu turističku posjetu jesu uvertira za mjere koje će dodatno unaprijediti životni standard građana kroz punu implementaciju programa Evropa sad 2”, istakli su iz PES-a.

Iz te partije su rekli da su vladavina prava i akcije koje sprovode nezavisni tužilački organi, a što je praćeno i priznanjima od međunarodnih partnera, dokaz da u Crnoj Gori više nema nedodirljivih i da su nezavisne institucije jače od bilo kog pojedinca.

