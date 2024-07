Živković: Skupština Crne Gore ponovo ponižena

https://youtu.be/TQxje436TSIPodgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore ponovo je danas ponižena, neodržavanjem sjednice posveće Premijerskom satu, ocijenio je lider Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković i dodao da je predsjednik parlamenta Andrija Mandić pokazao da nije dostojan te funkcije.

„To poniženje trpimo u kontinuitetu od predsjednika Skupštine i Vlade, Andrije Mandića i Milojka Spajića“, rekao je Živković novinarima u Skupštini.

On je istakao da Spajić u kontinuitetu izbjegava obavezu da prisustvuje sjednicama Skupštine i odgovara na pitanja poslanika.

Živković je podsjetio da su 15. marta predali zahtjev za saslušanje Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića o izboru vršioca dužnosti direktora policije pred Odborom za bezbjednost i odbrau i da je ono dva puta odgađano.

„Više puta smo tražili kontrolno saslušanje na temu programa Evropa sad 2 i oni su zakazali dva kontrolna saslušanja i Premijerski sat u jednom danu, sa ciljem da smanje raspravu u parlamentu oko tih važnih pitanja i da zaustave opoziciju da kažu građanima istinu o bezbjednosnom sektoru“, rekao je Živković.

Danas je, prema njegovim riječima, Mandić pokazao da nije dostojan pozicije predjsednika Skupštine.

Živković je dodao da je Mandić to dokazao rekavši da neće biti Premijerskog sata samo zbog toga što Odbor za ekonomiju, finansije i budžet i dalje traje.

„Predsjednik parlamenta je skupio hrabrosti da kaže kako je opozicija opstruirala rad Odbora za ekonomiju i kako nijesmo dozvolili da se održi Premijerski sat. Ako su se već dogovorili Spajić i Mandić, trebalo je da kažu dogovorili smo se da danas ne bude Premijerskog sata“, rekao je Živković.

Kako je kazao, još tragičnije je da šef jednog kluba poslanika navodi da se koristi „prajm tajm“ jer se sjednica Odbora prenosi na nekoj privatnoj televiziji.

Živković je istakao da je došlo vrijeme da opozicija, koliko god se trudi da bude konstruktivna, od sada ne najavljuje svoje akcije u parlamentu i odborima.

„Od sada će i Mandić i parlamentarna većina imati problema sa opozicijom, konkretno mislim na DPS. Imaće problema i sa organizacijom rada Skupštine, pa mi nećemo više naše poteze najavljivati, nego će kada njima biti važno da završe Skupštinu imati probleme sa organizacijom“, kazao je Živković.

On je naglasio da se svjedoči „haosu“ u svakom sistemu – ekonomiji, bezbjednosnom sektoru, Skupštini i Vladi.

„Mogu se sabirati 100 puta, ova Vlada će vrlo brzo pasti“, rekao je Živković i dodao da je aktuelna parlamentarna većina postala besmislena.

On je rekao da će opozicija biti još inicijativnija i da će „zatrpati“ Skupštinu različitim kontrolnim saslušanja iz mnogih oblasti.

