Živković: Poslali smo poruku da više nema nepoštovanja institucija

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) je, sprječavanjem održavanja sjednice Skupštine posvećene Premijerskom satu, poslala jasnu poruku premijeru Milojku Spajiću i parlamentarnoj većini da više neće dozvoljavati nepoštovanje institucija u Crnoj Gori, rekao je lider te stranke Danijel Živković.

„Današnje prekidanje sjednice Premijerskog sata i nedozvoljavanje premijeru da odgovori na premijersko pitanje, jasan je odgovor prema ponižavanju institucija koje traje skoro godinu“, kazao je Živković novinarima u Skupštini.

On je kazao da DPS neće prelaziti preko “crvenih linija” i da će njihov odnos prema premijeru biti i dalje adekvatan.

„Uradili smo sve što je od interesa za državu i građane“, naveo je Živković.

On je rekao da je DPS pokazala konstruktivnost i kroz usvajanje takozvanih IBAR zakona, ali da će, kada neko namjeri da ugrožava integritet institucija, odgovor biti kao danas.

Živković je kazao da će DPS nastaviti sa današnjim zasijedanjem, zato što je na dnevnom redu važan zakon, poručujući da u toj partiji ne gube osjećaj za ono što je interes Crne Gore.

