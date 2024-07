Živković: Nacionalizam i populizam spojili se da se obračunaju sa Crnom Gorom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može biti isključivo građanska država u kojoj svaki građanin ima dostojanstven život, poručio je predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković, navodeći da su se nacionalizam i populizam spojili da se obračunaju sa Crnom Gorom.

Živković je, na Opštinskoj izbornoj konferenciji DPS-a u Plavu, kazao da danas ta partija ima oko 26 odsto podrške, što ih čini najjačim političkim subjektom u Crnoj Gori.

„I to nam mnogo znaći, budući da smo završili u opoziciji nakon 30 godina“, dodao je Živković.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je rekao da je duboko uvjeren u uspjeh svega što su uradili na polju reforme partije.

„Od neposrednih unutarstranačkih izbora za predsjednika i potpredsjednike, do toga da smo izabrali partijsko rukovodstvo na lokalnom nivou takođe neposrednim putem, a danas biramo nove opštinske odbore, pa sve do organizovanja kongresa u septembru kada ćemo imati novu partijsku platformu i birati novi Glavni odbor“, naveo je Živković.

On je kazao da je veoma bitno da se reorganizuju i pripreme za izazove koji ih očekuju, od lokalnih pa do vanrednih parlamentarnih izbora.

Živković je poručio da se samo upornim i vrijednim radom mogu vratiti na vlast.

On je rekao da je dobro što se desio 30. avgust, da bi uvidjeli šta je njihova politička alternativa.

„Četiri godine kasnije, mi više nemamo prava na grešku. Četiri godine bez razvoja, bez investicija, nerada, neozbiljnosti, poigravanja sa životima građana, provedene u svađama i obmanama, promijenjene tri vlade“, naveo je Živković.

Prema njegovim riječima, oni ne mogu biti partneri jedni drugima i ne mogu na taj način graditi Crnu Goru.

„Mogu vršiti vlast koja niti je stabilna, niti je za dobro naše države“, ocijenio je Živković.

Tu vlast, kako je kazao, karakterišu šovinizam, fašizam i nacionalizam.

„Pogledajte izjave Marka Kovačevića, retoriku Andrije Mandića. Protive se svemu onome kako mi doživljavamo Crnu Goru, kao multinacionalnu demokratiju, evropsko društvo u kome se razvijaju demokratski procesi, emancipovano društvo koje teži evropskom sistemu vrijednosti“, rekao je Živković.

Oni, kako je naveo, sprovode svoju političku agendu iz vlasti, a u vlasti postoje oni koji pristaju na ucjenu.

Živković je kazao da Mandić nije u apsolutnoj većini i da ima samo devet poslanika, ali da su dopuna tome Demokrate koje kažu da su građanski, evropski subjekt i Pokret Evropa sad koji takođe kaže da su građanski i evropski politički subjekt.

„A nijesu, jer da jesu neko bi pokazao politički integritet i rekao ovo: Ovako ne ide. Zašto ti Mandiću hoćeš da mijenjaš karakter Crne Gore, njen spoljnopolitički kurs, svijest građana i građanski koncept? To ne može tako“, naveo je Živković.

On je kazao da sve hoće da urade preko noći i da se razračunaju sa Crnom Gorom u kratkom roku.

„Promjena Ustava, promjena simbola, promjena jezika, dvojno državljanstvo, a onda slijedi pitanje – pa šta će vama nezavisna država“, naveo je Živković.

On je rekao da su se nacionalizam i populizam spojili da se obračunaju sa Crnom Gorom.

To je, kako je kazao Živković, udružena akcija između navodnih građanskih subjekata i nacionalista.

„Crna Gora može biti isključivo građanska država u kojoj svaki njen građanin, kako god se nacionalno osjećao, ima dostojanstven život”, istakao je Živković.

On je kazao da se kroz priču o boljem životnom standardu građanima serviraju i druge teme.

“Bojim se da se jedan dio javnosti još uvijek nije probudio. Anestezirano čekaju da neko nešto promijeni u Crnoj Gori“, rekao je Živković.

On je ocijenio da se na ozbiljnim funkcijama na vlasti nalaze ljudi koji o sistemu ne znaju ništa.

Živković je kazao da se premijer Milojko Spajić poigrava sa parlamentom, da ne dolazi na zasijedanja.

„Kako se ministri ponašaju, pričali su kako se mi ponašamo, danas imaju svi zadužene automobile, obilno koriste reprezentacije. Vidite njihov odnos prema građanima? Zapala je vlast one koji su, nažalost, najneukiji, i danas plaćamo cijenu toga“, rekao je Živković.

On je istakao da je siguran u kvalitet odbora u Plavu, kao i u one ljude koji svakodnevno predano rade na prenošenju misije DPS-a.

“To pokazuje i činjenica što smo dio vlasti ovdje, uspostavili smo dobre koalicione odnose, sačuvali smo jedinstvo unutar našeg državotvornog bloka, to je dobitna kombinacija kako jedna dobra koalicija može isporučivati dobre rezultate”, dodao je Živković.

Iz DPS-a su naveli da su na Opštinskoj izbornoj konferenciji birani članovi plavskog odbora te partije.

