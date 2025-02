Živković: I pored besprizornih udara ostali smo najjača stranka

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) je, i pored besprizornih udara i revanšističkih pirova, ostala najjača stranka na političkoj sceni Crne Gore, kazao je predsjednik DPS-a Danijel Živković.

On je, na desetom Kongresu DPS-a, rekao da se u periodu između dva kongresa mnogo toga promijenilo u Crnoj Gori.

“Od države koja je do avgusta 2020. godine bila primjer političke stabilnosti i ekonomskog prosperiteta, pouzdan susjed i uvažena članica NATO-a, beskompromisno i jasno usmjerena ka Evropskoj uniji (EU) kao svojoj prirodnoj kući, postali smo nestabilna zemlja, institucionalno i ekonomski razorena, bezbjednosno ugrožena i spolja i iznutra”, ocijenio je Živković.

On je naveo da je Crna Gora posvađana sa najbližim susjedima i da je postala zemlja čija vladajuća većina, bez vizije i jasnog strateškog pravca, sudbinu države i njenih građana podređuje svojim političkim interesima, foteljama i najsitnijim privilegijama.

Od avgusta 2020. godine, kako je naveo, promijenile su se i tri Vlade.

“Trenutno je aktuelna treća Vlada, koja nacionalističkom platformom i populističkom politikom razjeda ne samo ekonomsko-finansijsku supstancu društva, već nagriza i vrijednosti koje su temelj savremene Crne Gore – građanski karakter, antifašizam i multietničku demokratiju”, rekao je Živković, saopšteno je iz DPS-a.

On je kazao da se nešto, ipak, za ove četiri turobne godine nije promijenilo.

“Nije se promijenila sad već višedecenijska konstanta da je DPS, i pored besprizornih udara, revanšističkih pirova i sramnih napada na naše članove, ostala sve ove godine najjača stranka na političkoj sceni, koja je, iako već petu godinu djeluje u opoziciji, i dalje noseći stub odbrane onih vrijednosti na kojima počiva današnja Crna Gora”, istakao je Živković.

On je poručio da su beskompromisno branili i da će braniti ustavno i istorijsko pravo da se o sudbini države odlučuje isključivo u Crnoj Gori.

“Crnogorska suverenost opstala je kroz vjekove u trajnoj borbi za odbranu državnog dostojanstva, uprkos kontinuiranim pokušajima koji traju i danas, da se raznim nacionalističkim strategijama, koje su uključivale snažnu logistiku, veliki novac i angažovanje moćne propagandne mašinerije, napokon pokori Crna Gora”, naveo je Živković.

On je kazao da su, nažalost, današnji izvršitelji tog plana domaći akteri, oličeni u “tridesetoavgustovskoj većini”.

Živković je dodao da se ti akteri od 2020. godine gotovo takmiče ko će više štete nanijeti državi, potčiniti njene institucije, razoriti bezbjednosni sistem i uništiti njen građanski i multietnički sklad, sa krajnjim ciljem da državnost i suverenost Crne Gore budu samo mrtvo slovo na papiru, što bi u finalu trebalo da otvori i tada logično pitanje opstanka nezavisnosti takve države.

“Ipak, nije im uspjelo. I neće, sve dok je snažnog DPS-a i drugih državno odgovornih subjekata i brojnih građana organizovanih da se suprotstave takvom scenariju”, istakao je Živković.

On je kazao da su u prethodne četiri godine, djelujući iz opozicije na svakom mjestu – u parlamentu, na ulici, u lokalnim sredinama, pružili aktivan otpor pokušajima da se ono što su gradili i stvarali, oslonjeni na vrijedno nasljeđe prethodnih generacija, razori i uništi.

“Zbog toga danas sa punim moralnim kapitalom možemo kazati da bi Crna Gora već pokleknula da nije bilo snažnog i organizovanog otpora od DPS-a”, naveo je Živković.

Taj otpor, kako je naglasio, pružili su svi zajedno, na svim nivoima njihove organizacije.

Prema riječima Živkovića, DPS je za tri decenije, koliko su bili okosnica državne vlasti, ostvario velika i istorijska dostignuća, koja su označavala nove faze emancipacije i razvoja Crne Gore.

“Izbjegli smo ratna razaranja devedesetih, zaštitili državu od bombardovanja, uveli stabilnu valutu u naš platni promet i pored velikih pritisaka i protivljenja koja su dolazila od naših međunarodnih partnera. Radili smo mudro, strpljivo i uporno na realizaciji obnove državnosti Crne Gore”, naveo je Živković.

Nakon sticanja nezavisnosti, kako je kazao, strateški su trasirali spoljno-politički put države ka euroatlantskim integracijama.

“Nijesmo, naravno, bili bezgrešni, i za razliku od naše političke konkurencije veoma svjesno i javno govorimo o propustima i nedostacima svoje politike, kako u vremenu vršenja vlasti, tako i danas”, rekao je Živković.

On je naveo da su, u ovih nekoliko godina koliko su u opoziciji, imali prilike da analiziraju ono što su radili i da tumače zašto su u jednom trenutku izgubili većinsku podršku građana.

“Ipak, kada iz ove perspektive, nakon skoro pet godina od političkih promjena, pogledamo učinke svih postavgustovskih vlasti i sa kakvom “nepodnošljivom lakoćom” razaraju sve čega se dohvate vodeći se primarnim ciljem da što duže ostanu u svojim foteljama, onda nam se čini da te naše greške i nijesu bile baš toliko velike kakvim se pokušavaju predstaviti”, rekao je Živković.

Prema njegovim riječima, serija lokalnih izbora u prošloj godini pokazala je da su na dobrom putu i da raste podrška njihovoj politici.

On je naveo da je uvjeren da će izbori u Nikšiću, koji su zakazani za april, pokazati da podrška programu i viziji DPS-a značajno prelazi 30 posto.

“Nastavak daljeg rasta, sve do povratka povjerenja koje smo imali u periodu vršenja vlasti, apsolutni je prioritet novog rukovodstva”, istakao je Živković.

On je rekao da je, ipak, DPS-u bio potreban opozicioni status, jer ih je on motivisao da budu bolji, da rade više, da ih ne ponese vlast, “kao što se to nekada dešavalo”.

Prema riječima Živkovića, cilj njihove reforme nije bio da ispune nečija očekivanja, da simuliraju promjene ili zadovolje želje kritičara koji su uglavnom dolazili iz redova njihovih oponenata.

“Ne, mi smo se mijenjali i uvodili neke nove standarde zato što je najvažniji cilj reforme bio jačanje podrške birača, modernizacija i povećanje efikasnosti djelovanja partije na svim nivoima. Mislim da smo u tome uspjeli, o čemu govore rezultati lokalnih izbora, kao i ispitivanja javnog mnjenja”, rekao je Živković.

On je kazao da su novine koje su predvidjeli novim Statutom, poput nove organizacije rada sekretarijata i veće odgovornosti počevši od predsjednika stranke, pa preko svih ostalih nivoa u organizaciji, usmjerene ka boljem i efikasnom radu partije.

“Sa krajnjim ciljem da kada preuzmemo vlast budemo u svakom smislu u najboljoj mogućoj političkoj kondiciji da ostvarimo našu viziju stabilne, ozbiljne države koja će obezbijediti održiv, evropski životni standard svojim građanima”, naglasio je Živković.

On je kazao da je malo političkih partija koje imaju moralni kapital kakvim oni danas raspolažu, zahvaljujući rezultatima koje su ostvarile prethodne generacije u partiji, predvodeći državnu politiku u najturbulentnijim vremenima.

Živković je rekao da posebnu zahvalnost duguju Đukanoviću, ne samo za istorijska dostignuća i ostvarenja, koja je pod liderstvom Đukanovića postigao DPS, već i zbog činjenice da je još 2016. godine otvorio prostor za novu političku generaciju koja je u međuvremenu stasala i preuzela rukovođenje partijom.

“Vaša dobronamjernost i, slobodno možemo reći, očinski pristup, koji ste imali od prvog dana prema nama, kao i neprocjenjiva pomoć koju nam i danas pružate kroz vaša iskustva i savjete, posebno nas obavezuju da budemo dostojni povjerenja koje ste nam ukazali”, naveo je Živković.

Na Kongresu DPS-a biće izabran počasni predsjednik te partije, a za tu poziciju predložen je bivši lider te stranke Milo Đukanović.

DPS će na Kongresu birati i novi sastav Glavnog odbora, a biće usvojen i novi Program i novi partijski statut.

Kongresu prisustvuju lider Socijaldemokrata Damir Šehović, Socijaldemokratske partije Ivan Vujović, Liberalne partije Vatroslav Belan, Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović, kao i Jasmin Ćorović iz Bošnjačke stranke.

Na Kongresu su i Fatmir Đeka iz Demokratske partije, Genci Nimanbegu iz Force, Mehmed Zenka iz Demokratske unije Albanaca, Sead Šahman iz Bošnjačkog demokratskog pokreta i Novak Adžić iz Crnogorske evropske partije.

Kongresu prisustvuju i gosti iz regiona, predstavnici civilnog društva, nacionalnih vijeća i udruženja Crnogoraca iz dijaspore.

