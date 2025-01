Živković: DPS se neće povući i neće dozvoliti održavanja sjednica

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) se neće povući i neće dozvoliti održavanja sjednica crnogorskog parlamenta sve dok se stvari ne vrate u pređašnje stanje, poručio je predsjednik te stranke Danijel Živković.

On je to kazao na konferenciji za novinare koja je održana nakon sastanka opozicije sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.

Živković je rekao da su Kos saopštili zbog čega parlamentarna opozicija blokira rad Skupštine.

“Kao i druge stavove koji se odnose na to da ova antievropska većina ne može učiniti Crnu Goru sastavnim dijelom Evropske unije (EU)”, naveo je Živković.

Na sastanku je, kako je kazao, bilo više riječi o tome zbog čega je “parlamentarna većina pokušala i sprovela ustavni puč u Crnoj Gori, kao i tome da se ponaša antievropski i suprotno svim evropskim praksama”.

Živković je ocijenio da u Crnoj Gori danas ne važe ni zakoni, ni Ustav.

Kako je rekao, na sastanku sa Kos je bilo riječi o tome kako da se izađe iz krize.

“Ova kriza može da se razriješi u roku od pet minuta, na način što će se poništiti odluka. Da li će to biti proglašeno neustavnim od Ustavnog suda, ili će se parlamentarna većina okupiti na Ustavnom odboru, manje je bitno”, naveo je Živković,

Kriza se, kako je poručio, može razriješiti uz postojanje političke volje.

“Te volje nema, jer Andrija Mandić komanduje parlamentarnom većinom i on ne želi da Crna Gora bude sastavni dio EU”, rekao je Živković.

On je dodao da je na sastanku bilo riječi i o tome da li bi neke druge institucije EU mogle da pomognu u donošenju takve odluke.

Živković je kazao da su jasno poručili da se DPS- neće povući i neće dozvoliti održavanja sjednica u narednom periodu, sve dok se stvari ne vrate u pređašnje stanje.

“Ako dodamo i ponašanje većine u opštini Budva, gdje ne važe nikakva pravila i gdje se ponašaju bahato i sprečavaju formiranje vlasti, onda je jasno da ovdje više ne važi Ustav, zakoni, da nema institucija i da je potpuno opravdano ponašanje opozicije da blokira parlamentarni život”, rekao je Živković.

Obaveza vlasti je, kako je istakao, da poštuje Ustav i zakone.

“Kada vlast ne želi da poštuje Ustav i zakone, onda je obaveza opozicije da adekvatno reaguje. Nadam se da će sa evropskih adresa biti adekvatnih reakcija na ponašanje parlamentarne većine”, dodao je Živković.

Upitan da prokomentariše izjavu premijera Milojka Spajića da će 21. januara biti u Skupštini i podržati izglasavanje budžeta, on je kazao da Spajić može samo da očekuje i da se to neće desiti.

