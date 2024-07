Živković: DPS će nastaviti da štiti državne interese

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) će nastaviti da štiti državne interese i stabilnost građanske Crne Gore, kazao je lider te partije Danijel Živković u razgovoru sa ambasadorom Turske u Crnoj Gori, Barišom Kalkavanom.

Iz DPS-a je saopšteno da su na sastanku pozdravljeni odnosi Crne Gore i Turske koje, kako se dodaje, karakteriše duboka istorijska povezanost, snažan diplomatski angažman i rastuće ekonomske i kulturne veze.

Na interesovanje Kalkavana, Živković je, kako se navodi, predočio stavove DPS-a kada su u pitanju aktuelni društveno politički procesi, sa posebnim osvrtom na sastav rekonstruisane Vlade i djelovanje aktera parlamentarne većine.

Živković je ocjenio da spoj političkih aktera koji zastupaju ekonomski populizam i ekstremni nacionalizam može imati loše posljedice za Crnu Goru, njen građanski karakter, multietničku demokratiju i evropski put.

On je, kako se dodaje, zahvalio Turskoj za podršku i zalaganje u izgradnji savremene Crne Gore i zaključio da će DPS nastaviti da štiti državne interese i stabilnost građanske Crne Gore.

Kalkavan je, kako se navodi, istakao da budućnost bilateralnih odnosa dvije države izgleda obećavajuće, i podsjetio na brojne rezultate koji su postignuti u različitim oblastima saradnje Crne Gore i Turske.

“Ocjenjujući da je DPS imao ključan doprinos u uspostavljanju partnerstva dvije zemlje na obostranu korist”, dodaje se u saopštenju.

