Živković: DPS će na izborima 11. juna imati inoviranu ponudu

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) će na vanrednim parlamentarnim izborima 11. juna imati inoviranu ponudu i kvalitetnu izbornu listu, kazao je vršilac dužnosti predsjednika te stranke Danijel Živković.

On je, u emisiji Stav na Televiziji Crne Gore, rekao da će odluka o koncipiranju liste za junske izbore biti razmatrana na partijskim organima.

“Suština DPS-a je da kroz razgovor dolazimo do finalnih rješenja. Ta lista biće ogledalo razumijevanja političke situacije i onoga što nam je poručila biračka javnost”, naveo je Živković.

On je kazao da je siguran da će koncipirati jedan superioran program za parlamentarne izbore.

Kako prenosi Portal RTCG, Živković nije želio da govori detaljnije o mogućim predizbornim koalicijama, ali je naglasio da razgovaraju o već standardnoj koaliciji.

“Šta će se desiti nakon izbora, možemo samo da prejudiciramo, mislim da je to suvišno. Saradnja je moguća samo sa onim subjektima koji baštine vrijednosti koje smo mi trasirali”, rekao je Živković.

On je, govoreći o mogućoj saradnji sa Demokratskim frontom (DF), kazao “da prvo oni sebe moraju da promijene”, tvrdeći da su već izjavili da su za zajedničku državu i izlazak iz NATO-a.

Platforme DPS-a i DF-a, kako je rekao Živković, ne mogu se spojiti pri sadašnjem stanju.

On je kazao da su promjene u DPS-u počele da se dešavaju još 2016. godine, kada se i on našao na poslaničkoj listi.

Kako je rekao, unutrašnje reforme u partiji kakve su viđene u DPS-u, teško da su viđene u drugim strankama u zemlji i regionu.

“Novi izazov su izbori 11. juna, gdje će DPS imati inoviranu ponudu, ali i kvalitetnu listu”, naveo je Živković.

On je naglasio da reforme nemaju rok.

“Da li ste primijetili da se neki drugi politički subjekt ovako promijenio i transformisao nakon izbornih rezultata? U Predsjedništvu DPS-a su novi ljudi”, rekao je Živković.

On smatra da je DPS dobro vodio procese u prethodnom periodu, dok je bio na vlasti.

“U državi je sačuvan mir, ali i multietnička demokratija”, istakao je Živković.

On je kazao da DPS priznaje dio grešaka tokom perioda vlasti u proteklom periodu, i da je ta partija spremna da se suoči sa njima.

“Kada me pitate šta je to loše urađeno u sistemu, sigurno smo mogli više da uradimo na izgrađivanju institucija. Mi ćemo se sa našim greškama suočiti, ali imajmo u vidu da je urađeno puno toga dobrog u vrijeme vladavine DPS-a”, naglasio je Živković.

On je istakao da se DPS odgovorno odnosi prema nacionalnim interesima Crne Gore.

“Da se vi učesnik političkog života Crne Gore i vidite miješanje iz drugih država, da li biste ostali nijemi, ili biste napravili reakciju”, naveo je Živković.

On je poručio da neće ostati nijemi na te pojave.

“Vidimo da imamo čak i pokušaje da se promijene Ustavom utvrđeni državni simboli i da se sa nekih adresa državna zastava naziva privremenom”, rekao je Živković.

DPS je, kako je kazao, još 2021. godine tvrdio da je država pred bankrotom.

“A sada to čujemo i od ministra finansija u bivšoj vladi”, dodao je Živković.

On je ukazao da je DPS mogao i trebalo više da vodi računa o životnom standardu, platama, penzijama i socijalnim davanjima.

“Ja ne kažem da su sve političke odluke za vrijeme našeg mandata bile dobre, ali u protekle dvije i po godine donijet je sijaset loših političkih odluka”, rekao je Živković.

On je negirao da postoje podjele i fragmentacije u DPS-u, napominjući da “koliko je to tačno, pokazalo je vrijeme iza nas”.

“I nema promjena u smislu toga da nas članstvo napušta”, rekao je Živković.

On je ponovio da vjeruje da će DPS ostati najjači politički subjekt na političkoj sceni Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS