Zirojević: Rekonstrukcija Vlade neće doprinijeti stabilizaciji vlasti

Podgorica, (MINA) – Rekonstrukcija Vlade neće doprinijeti stabilizaciji parlamentarne većine i političkih prilika u državi, ocijenio je poslanik Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević.

Zirojević je, u intervjuu Agenciji MINA, rekao da je činjenica da je aktuelna vlast prilično nestabilna, pa je samim tim i politička situacija veoma zabrinjavajuća.

On je naveo da su Demokrate ranije ograničile podršku Vladi do dobijanja pozitivnog Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), ali da se nakon dobijanja IBAR-a, nije čula ni riječ o toj ograničenoj podršci.

“Nakon toga smo imali dosta rigidan politički stav Demokratske narodne partije (DNP) i Milana Kneževića koji je ostanak u parlamentarnoj većini uslovio, između ostalog, usvajanjem Rezolucije o genocidu u Jasenovcu”, dodao je Zirojević.

On je kazao da je danas situacija malo drugačija i da se očekuje rekonstrukcija Vlade.

“Ne vjerujem da će to doprinijeti stabilizaciji političkih prilika u Crnoj Gori i da će doprinijeti stabilizaciji same parlamentarne većine”, rekao je Zirojević.

On je naveo da tako misli jer se ono što dijeli partije parlamentarne većine neće moći nadomjestiti funkcijama i pozicijama.

“Iako će konstituenti koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), kako čujemo možda i do kraja ovog mjeseca ući u Vladu, mislim da će to samo kratkoročno produžiti rok trajanja ovoj Vladi, koja je kao i prethodne dvije svakako osuđena na brzu propast”, ocijenio je Zirojević.

On je kazao da vjeruje da je rekonstrukcija Vlade već pripremljena i da se ne bi iznenadio da se to desi do kraja jula.

Zirojević je naglasio da je stav SD-a po pitanju rekonstrukcije jasan i da će, kao što su bili protivnici izbora 44. Vlade, biti još žešći protivnici da u Vladu uđu Nova srpska demokratija (NSD) i DNP.

U SD-u, kako je naveo, smatraju da politički subjekti, koji zastupaju ideologiju koja ni u kom slučaju ne ide sa evropskim putem i evroatlantskim karakterom Crne Gore, nemaju šta da traže u Vladi koja se makar deklarativno predstavlja kao evropska.

“Mislimo da se uvođenjem tih političkih subjekata u Vladu šalje vrlo jasna poruka i građanima, ali i međunarodnim partnerima, da evropski put, reforme i napredak države nijesu prioritet, već su to neke druge teme kojima smo, nažalost, svjedočili u prethodnom periodu u parlamentu”, rekao je Zirojević.

Upitan da prokomentariše navode ministra odbrane Dragana Krapovića da će, iako dođe do rekonstrukcije vlade, Crna Gora biti i dalje pouzdan partner NATO-a, Zirojević je ocijenio da Crna Gora prethodne četiri godine nije pouzdan partner Alijanse.

“To donekle potkrepljujem i činjenicom da nam je u jednom periodu NATO ograničio pristup tajnim podacima saveza, zbog toga što smo imali određena curenja iz bezbjednosnog sektora”, rekao je Zirojević.

On je kazao da je uvjeren „da će partneri iz NATO-a nastaviti da posmatraju Crnu Goru kao nekredibilnu članicu i partnera i kao nekoga kome se ne može vjerovati“.

“Mislim da bismo takvo stanje stvari promijenili, da se to sigurno ne radi uvođenjem anti-NATO partija u Vladu, partija koje imaju vrlo dobre odnose sa predsjednikom Rusije, uvođenjem onih ljudi koji jedva čekaju da dobiju poziv iz Beograda ili Moskve da se tamo pojave”, naveo je Zirojević.

On smatra da će Crna Gora, rekonstrukcijom Vlade, postati još manje kredibilna članica NATO saveza.

Upitan kako vidi potencijalni ulazak Bošnjačke stranke (BS) u Vladu, Zirojević je kazao da je, iako se to pominje već duže vremena, u posljednje vrijeme ta priča dosta utihnula.

“Ja lično mislim da BS nema šta da traži u Vladi sa ovim političkim subjektima i da BS-u tamo nije mjesto”, rekao je Zirojević.

Kako je naveo, ono što je politika BS-a od osnivanja nikako ne korespondira politici većine članica aktualne parlamentarne većine.

“Mislim da bi, ukoliko dobiju ponudu za ulazak u Vladu, BS-u bilo mudro da tu poruku odbije”, dodao je Zirojević.

On je istakao da BS u vrijednosnom smislu u ovom trenutku mnogo više pripada parlamentarnoj opoziciji nego većini.

Na pitanje da li misli da će Vlada trajati pun mandat, ili će biti organizvani vanredni parlamentarni izbori, Zirojević je odgovorio da je to teško reći, jer se u Crnoj Gori politička situacija može promijeniti za 180 stepeni u jednom danu.

“Ono što smo mi do sada mogli da vidimo jeste da je i Vlada i parlamentarna većina vrlo nestabilna, ali da se ona održava, jer ih okuplja samo jedan interes – puki opstanak na vlasti”, rekao je Zirojević.

On je ocijenio da je teško da aktuelna Vlada izdrži do kraja mandata, iz istih razloga zbog kojih su kratko trajale i Vlade Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića.

Zirojević je istakao da ozbiljna kriza vlasti postoji i na lokalnim nivoima, u Glavnom gradu i Beranama, da u Andrijevici i Budvi nema dogovora, kao i da bi situacija iz Berana potencijalno mogla da se preslika i na Nikšić.

“Sve što sam naveo ukazuje da će i ova Vlada biti mnogo kraćeg roka nego što je predviđeno”, rekao je Zirojević.

On je istakao da tome može doprinijeti nestabilnost u Glavnom gradu.

Prema riječima Zirojevića, kada se izgubi vlast u Glavnom gradu, to je ozbiljna poruka, jer u Podgorici glasa više od jedne trećine građana Crne Gore.

“Ubijeđen sam da će nakon vanrednih lokalnih izbora u Podgorici jedna potpuno drugačija politička struktura obavljati vlast u Glavnom gradu i da neće biti većine ovih političkih subjekata koji se trenutno nalaze na pozicijama vlasti u Podgorici”, dodao je Zirojević.

On je istakao da će eventualni gubitak vlasti u Glavnom gradu izazvati nervozu u redovima parlamentarne većine i određene političke potrese koji bi mogli doprinijeti da mandat Vlade traje još kraće nego što je predviđeno.

Upitan kako vidi odnos predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i parlamentarne većine, Zirojević je rekao da kohabitacija funkcioniše lošije nego u vremenu kada je predsjednik države bio Milo Đukanović, a premijeri Abazović i Krivokapić.

“Mislim da je to dovoljan pokazatelj koliko je politička situacija vrlo ozbiljna”, ocijenio je Zirojević.

On je podsjetio da su nedavno na sastanak sa Milatovićem došli samo predstavnici opozicionih partija, a niko iz parlamentarne većine.

“Mislim da su odnosi između njih vrlo loši i da od takvog ponašanja štetu mogu imati samo Crna Gora i građani”, naveo je Zirojević.

On je, govoreći o formiranju Evropskog saveza u kojem su SD, Socijaldemokratska partija i Liberalna partija, kazao da je taj savez nastao kao odgovor na aktualnu političku situaciju.

Kako je rekao, zaključili su da je potrebno ukrupnjavanje političkih subjekata koji su građanski, procrnogorski opredijeljeni u smislu državnosti Crne Gore, a ne u nacionalnom, i koji su apsolutno proevropski opredijeljeni i zalažu se za evroatlansku Crnu Goru i državu u kojoj nikome neće biti tijesno.

“Vrlo lako smo se oko toga dogovorili. Građanima ćemo ponuditi jednu potpuno inovativnu političku ponudu”, naveo je Zirojević.

On je istakao da dominantno nude nova politička lica, a sve tri partije su u prethodnom periodu promijenile rukovodstva.

“Vjerujem da je formiranje tog saveza veoma važno za političku scenu Crne Gore i povratak vrijednosti koje smo, nažalost, izgubili u prethodne četiri godine”, rekao je Zirojević.

On je kazao da očekuje da će Evropski savez u narednom periodu, kako koji izbori budu nailazili, biti sve snažniji i sve ozbiljni politički faktor.

Zirojević je, upitan da li je formiranje Evropskog saveza svojevrstan otklon od DPS-a, rekao da se duže vremena kreirala lažna slika zavisnosti SD-a od DPS-a.

“Mi smo i kao SD u prethodnom periodu u parlamentu pokazali da naše odluke i izjašnjavanje po brojnim pitanjima, od kojih su neka bila ključna, ni na koji način ne zavise od DPS-a, a više smo puta glasali različito od DPS-a”, naveo je Zirojević.

On je kazao da je činjenica da su do 2020. godine bili politički partneri u vlasti, kao i da su nakon toga imali i danas imaju vrlo blisku saradnju sa DPS-om.

“To ni na koji način ne znači da je tu potrebno tražiti bilo kakav otklon”, naveo je Zirojević.

Kako je rekao, SD je samostalna politička partija, na čije odluke utiču jedino članovi, aktivisti i funkcioneri partije, a dobra saradnja sa DPS-om, kao najvećom opozicionom partijom, ni u narednom periodu neće izostati.

