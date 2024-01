Zirojević: Dijalogom i kompromisom doći do kvalitetnih zakonskih rješenja

Podgorica, (MINA) –Zakon o izboru odbornika i poslanika biće najveći izazov u radu Odbora za izbornu reformu, ocijenio je poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević navodeći da vjeruje da će kolege iz vlasti pokazati odgovoran odnos kako bi se dijalogom došlo do kvalitetnih rješenja.

On je kazao da će SD učestvovati u radu Odbora s obzirom da su iz skupštinke procedure povučene izmjene Zakona o biračkom spisku.

„Ukoliko bi parlamentarna većina opet pokušala da na brzinu usvaja zakone koji su predmet rada Odbora, bez konsultacija i dogovora sa opozicijom, onda svakako da ne vidimo ni potrebu ni svrhu postojanja ovog Odbora, i u tom slučaju bismo se povukli iz rada“, rekao je Zirojević agenciji MINA.

On je istakao da zakoni koji su definisani u odluci o obrazovanju Odbora treba da budu predmet rada tog privremenog skupštinskog radnog tijela.

Zirojević je rekao da bi datum početka rada Odbora trebalo vrlo brzo da bude dogovoren na kolegijumu predsjednika Skupštine.

Kako je naveo, biće formirane radne grupe koje će se baviti zakonima koji su predmet rada Odbora i definisani su u odluci o osnivanju.

Prema riječima Zirojevića, najveći izazov je krovni izborni zakon – Zakon o izboru odbornika i poslanika, čija osnovna verzija je iz kraja devedesetih godina i koja je dosta puta mijenjana i dopunjavana.

„Taj zakon definitivno mora dobro da se revidira ili da se, što bi bilo još bolje, donese novi Zakon o izboru odbornika i poslanika u skladu sa svim sugestijama OEBS-a, ODIHR-a i Evropske komisije“, kazao je Zirojević.

On je rekao da vjeruje da postoji volja kod parlamentarne većine da se konsenzusom dođe do najboljih rješenja i da se posao završi u predviđenom roku, odnosno do kraja godine.

„U svakom slučaju, rad u Odboru će najbolje pokazati da li kod njih postoji dovoljno ozbiljnosti i zrelosti da ovaj posao zajedno uradimo“, dodao je Zirojević.

On je kazao da je saradnja sa parlamentarnom opozicijom apsolutno neophodna za usvajanje Zakona o izboru odbornika i poslanika, za šta su potrebne dvije trećine glasova poslanika.

„Vjerujemo da će i kada je riječ o ostalim zakonima za koje nije potrebna kvalifikovana većina, koleginice i kolege iz vlasti pokazati odgovoran odnos i da ćemo kroz dijalog i kompromis pokušati da dođemo do kvalitetnih zakonskih rješenja“, zaključio je Zirojević.

