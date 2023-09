ŽICG: Bezbjedno na putu do škole

Podgorica, (MINA) – Željeznička infrastruktura (ŽICG) je povodom početka školske godine podsjetila nastavnike i roditelje čija djeca na putu do škole moraju preći preko pruge, da to rade isključivo na obilježenim mjestima – označenim zonama na staničnim peronima, putnim i pješačkim prelazima.

„Upozoravamo na sve opasnosti koje prijete prilikom neopreznog prelaženja ili neovlašćenog boravka uz prugu i upućujemo savjete roditeljima i nastavnicima, za koje će mnogi reći da ih znaju, ali praksa potvrđuje da ih treba ponavljati“, rekli su iz ŽICG agenciji MINA.

Iz tog preduzeća su podsjetili da je strogo zabranjeno kretati se po kolosijeku ili po stazama neposredno uz kolosijeke.

„Strogo je zabranjeno igrati se na mostovima preko kojih prelazi pruga, penjati se na stubove kontaktne mreže, dirati signalne ili druge uređaje“, upozorili su iz ŽICG.

Takođe, kako su dodali, strogo je zabranjeno penjanje na parkirane vagone i nosive konstrukcije kontaktne mreže zbog opasnosti od strujnog udara.

„Da bi došlo do strujnog udara, dovoljno je doći u zonu opasnosti, koja započinje na visini od tri metra od zemlje, a već samo prilaženje žicama kontaktnih vodova na blizinu manju od dva metra – opasno je po život. Dakle, do teških povreda može doći i bez dodirivanja žica“, upozorili su iz ŽICG.

Iz tog preduzeća su saopštili i da je strogo zabranjeno nositi slušalice na ušima ili koristiti mobilni telefon tokom prelaska preko pruge, ali i za vrijeme boravka na željezničkim stanicama.

Oni su naveli da je strogo zabranjeno i bacati kamenje na vozove koji prolaze prugom, jer to može biti opasno kako za one koji bacaju kamenje tako i za putnike u vozu.

„Svi koji moraju preći prugu, mogu to raditi isključivo na obilježenim mjestima – označene zone na staničnim peronima, putni i pješački prelazi. Na putnom prelazu na kome postoji znak „Stop” i „Andrejin krst” djeca se moraju zaustaviti, pažljivo pogledati na lijevu i desnu stranu i prelaz mogu preći tek kada se uvjere u to da ne vide i ne čuju voz u daljini“, poručili su iz ŽICG.

Iz preduzeća su kazali i da na putnom prelazu koji je osiguran branikom i svjetlosno-zvučnom signalizacijom djeca moraju stati ako je branik spušten, i ako signalizacija radi, ne smiju pretrčavati prugu.

„Put do škole biće bezbjedan samo ako djeca oprezno prelaze preko pruge i ako to rade na obilježenim mjestima. Pruzi se ne smije približavati, osim na djelovima predviđenim za boravak putnika“, naveli su iz preduzeća.

Iz ŽICG su apelovali i na sve učesnike u saobraćaju da prilikom prelazaka preko putnih prelaza, kao pješaci ili vozači, poštuju znakove i signalizaciju i ne koriste mobilne telefone i slušalice, jer na taj način ozbiljno ugrožavaju svoju sigurnost i, nažalost, nerijetko dolazi do tragičnih ishoda.

„Napominjemo, poštujte propise i saobraćajnu signalizaciju kako bi se izbjegle nesreće i sačuvalo ono najvrednije – ljudski životi. ŽICG svim učenicima, roditeljima i nastavnicima želi srećan početak školske godine i puno uspjeha u radu“, dodali su iz preduzeća.

Za više informacija o pravilima ponašanja na željezničkom području može se pogledati prezentacija koja je dostupna na veb-stranici www.zicg.me.

