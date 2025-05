Zgrada Vlade osvijetljena bojama EU

Podgorica, (MINA) – Zgrada Vlade Crne Gore osvijetljena je večeras bojama zastave Evropske unije (EU) povodom Dana Evrope.

U zemljama EU 9. maj se slavi kao Dan Evrope u znak sjećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Šumana iz 1950. godine, koja se smatra prvim zvaničnim korakom u nastanku Unije.

Dan Evrope obilježen je nizom događaja širom Crne Gore, a centralna proslava biće organizovana sjutra u Podgorici.

