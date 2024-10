Zgrada Skupštine osvijetljena ružičastom bojom

Podgorica, (MINA) – Zgrada Skupštine Crne Gore osvijetljena je večeras ružičastom bojom povodom obilježavanja mjeseca borbe protiv karcinoma dojke.

Iz Skupštine su rekli da, poput brojnih važnih institucija u svijetu, nastoje da kampanju Ružičastog oktobra prenesu što širem auditoriju.

“Ukazujući time na važnost preventivnih zdravstvenih pregleda, neophodnost rane dijagnoze i pravovremenog završetka liječenja ove najčešće dijagnostikovane maligne bolesti”, navodi se u saopštenju parlamenta.

Dodaje se da će, u cilju podizanja svijesti o važnosti preventivnih pregleda i brige o zdravlju, Skupština u petak prirediti predavanje direktorice Instituta za onkologiju Sanje Lekić.

Predavanje je moguće pratiti uživo na Parlamentarnom kanalu od 11 sati.

