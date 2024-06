Zenović: Među članicama EU postoji konsenzus da Crna Gora dobije IBAR

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je ispunila sve što je od nje zahtijevano za dobijanje Izvještaja o ispunjenju privremenih mjerila (IBAR) i među članicama Evropske unije (EU) postoji konsenzus da država treba da dobije pozitivan IBAR, ocijenio je glavni pregovarač Crne Gore sa Unijom Predrag Zenović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), rekao da je Crna Gora uradila sve da ispuni uslove potrebne za dobijanje IBAR-a.

“Prema našim saznanjima, za davanje pozitivnog IBAR-a postoji i konsenzus među državama članicama EU”, naveo je Zenović.

Kako je kazao, usvajanjem važnih IBAR zakona, koji se odnose na pravosuđe, medije, borbu i prevenciju korupcije i druge važne oblasti, Crna Gora je ispunila sve što je od nje zahtijevano u tom složenom procesu.

Zenović je dodao da su mali segmenti određenih mjerila ostali neadresirani, ali da su izrađene vrlo jasne mape puta kako i u tim segmentima ostvariti kompletan uspjeh.

On je podsjetio da je otvaranjem poglavlja 23 i 24, Crna Gora dobila 83 privremena mjerila koja je bilo potrebno da ispuni, a prema Novoj metodologiji usvojenoj 2020. godine ne može se zatvoriti ni jedno poglavlje prije nego što se ispune privremena mjerila u poglavljima koja se odnose na vladavinu prava.

“U periodu koji je iza nas, crnogorske institucije uspjele su da odgovore upravo ovim zahtjevima i da ispune privremena mjerila u poglavljima 23 i 24, posebno u vrlo intenzivnom periodu u zadnjih šest mjeseci”, rekao je Zenović.

Kako je kazao, u posljednjih pola godina je između Evropske komisije i crnogorskih institucija vođen intenzivan dijalog, a sve sa ciljem da se odgovori i na preostala neispunjena mjerila.

Zenović je istakao da u narednom vremenu Crnu Goru očekuje intenzivan dijalog između Evropske komisije, koja priprema Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlje 23 i poglavlje 24 (takozvana dva IBAR-a).

Predlog tog dokumenta biće upućen organima Savjeta Evropske unije.

Zenović je pojasnio da prvo dokument razmatra Radna grupa za proširenje Savjeta EU (COELA), a nakon nekoliko sastanaka tog tijela, dokument ide na razmatranje Odboru stalnih predstavnika vlada država članica Europske unije (COREPER), tijelu koje priprema sastanke Savjeta EU.

“Kada oba ova tijela daju svoj pozitivan predlog državama članicama, tada se može obznaniti da će Crna Gora u okviru Međuvladine konferencije dobiti pozitivan IBAR za poglavlje 23 i pozitivan IBAR za poglavlje 24”, rekao je Zenović.

On je dodao da u ovom trenutku znaju da, budući da je Crna Gora uradila sve što je političkom voljom bilo moguće uraditi, postoji konsenzus i među državama članicama oko toga da Crna Gora treba da dobije pozitivan IBAR za poglavlje 23 i poglavlje 24 i tako otključa pregovarački proces.

“Očekujemo da će u okviru belgijskog predsjedavanja biti organizovana u danima pred nama Međuvladina konferencija i da će na njoj Crna Gora dobiti pozitivan izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlje 23 i 24”, kazao je Zenović.

